El juez Peinado pide a la UCO indagar si ha "nuevos" indicios sobre Air Europa tras otra denuncia contra Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le informe de si han aparecido "nuevos" indicios sobre el rescate de Air Europa para investigarlos dentro de la causa que dirige contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a resultas de una nueva denuncia que ha formulado un particular.

Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid explica que actúa a raíz de una denuncia que ha presentado contra Gómez un particular que pide personarse en el procedimiento como acusación popular.

En dicho escrito, al que también ha tenido acceso esta agencia de noticias, el particular asegura que existe información "sobre presuntas cuentas y depósitos bancarios" de Begoña Gómez "que pudieran guardar relación con su posible intervención en el rescate de Air Europa".

En este sentido, plantea a Peinado que hay "indicios suficientes para proceder a llevar a cabo una mínima labor de investigación de inteligencia financiera sobre la presunta existencia y titularidad de las cuentas y depósitos bancarios" a nombre de Gómez en República Dominicana que "pudieran ser el lucro o beneficio, contraprestación o comisión por su intervención en la consecución del rescate de Air Europa".

De igual forma, apunta que existirían "indicios y argumentos suficientes para poder llegar a una conclusión apriorística" de que las operaciones referidas pudieran "conllevar riesgo de blanqueo de capitales, por lo que resultaría procedente y necesario que se llevase a cabo una investigación judicial más profunda".

El denunciante sostiene que hay "indicios incriminatorios en los informes de la UCO y las investigaciones llevadas a cabo en otras instancias judiciales referidas al rescate de Air Europa y la supuesta intervención de Gómez en el mismo son múltiples y podrían calificarse --desde el punto de vista de un observador razonable-- de abrumadoras (...) e ignorarlas sería hacer un ejercicio de ceguera voluntaria (...) que podría dar lugar a indiscutibles lagunas de impunidad".

Envía a la UCO la denuncia

En esta misma línea, defiende que la investigación sobre la actuación de Gómez en el rescate de Air Europa "no puede considerarse como prospectiva" y recuerda que la Audiencia Provincial de Madrid "no descartaba la posibilidad de llevar a cabo la investigación en el momento que aparecieran 'nuevos datos".

Así las cosas, el juez envía a la UCO el escrito, de 52 folios, que presentó el particular y le pide que aclare en un informe si han aparecido "nuevos" indicios sobre el rescate de Air Europa durante la pandemia.

La decisión de Peinado tiene lugar después de que el pasado noviembre la Audiencia Provincial de Madrid frenara por cuarta vez su intento de investigar a la esposa del presidente del Gobierno por la ayuda concedida a la aerolínea de Globalia.

El órgano dio la razón a la defensa de Gómez y a la Fiscalía al considerar que la petición del instructor no tenía fundamentación y se refería a noticias periodísticas que no se investigan en la causa.

De esta forma, la investigación que dirige Peinado contra Gómez de momento se centra en presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación; todo ello, enmarcado en las labores de la esposa del presidente respecto a la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y las labores desarrolladas por Cristina Álvarez, su asesora en Moncloa.