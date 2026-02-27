La juez del rescate de Plus Ultra decide enviar la causa a la Audiencia Nacional

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, instructora de la causa sobre el rescate de Plus Ultra, ha tomado la decisión de inhibirse en favor de la Audiencia Nacional (AN), según fuentes jurídicas.

Fuentes jurídicas han confirmado que "ha llegado a la Audiencia Nacional la petición de la juez de instrucción" de la causa sobre la aerolínea Plus Ultra.

Según ha adelantado El Mundo, la instructora considera que el órgano competente para instruir los hechos es la Audiencia, debido a la "nueva dimensión" que ha adquirido el procedimiento.

En su día, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid investigó el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea, si bien acabó archivando la causa con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid.

En 2024, Anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, descubrió que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de la corrupción venezolana.

Después de más de un año de investigación, en diciembre pasado, el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el CEO, Roberto Roselli; un abogado y el empresario Javier Martínez Martínez fueron detenidos-y posteriormente puestos en libertad- por los agentes de la UDEF, en una operación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción.

En el marco de esta operación varios agentes de la UDEF acudieron a las oficinas centrales de la aerolínea para tratar de recabar información fiscal de la compañía cuyo análisis ha llevado a la jueza a considerar que este asunto tiene mayores ramificaciones que las recogidas inicialmente en la querella.

Ismael Moreno analiza si asumir también esta causa

El juez instructor del caso Koldo en la AN ha recibido del Juzgado de Instrucción 15 de Madrid inhibición para que decida si asume también la causa sobre el presunto uso irregular de 53 millones de euros que el Gobierno concedió como rescate en pandemia a la aerolínea Plus Ultra y el presunto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en varios países.

La juez de Plaza de Castilla a cargo de la causa ha planteado traspasar la competencia de la investigación a la AN y la cuestión ha caído en manos del magistrado Ismael Moreno. La instructora fue la que ordenó el pasado diciembre la detención del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; el CEO, Roberto Roselli, y el empresario Julio Martínez Martínez.

En esta causa existe una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que la AN rechazó admitir en 2024 al entender que no era competente y la derivó al Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que fue el que investigó el rescate de la aerolínea y acabó archivándolo.

Según fuentes jurídicas, ese juzgado venía indagando en los hechos denunciados por Anticorrupción, pero no solo. La Fiscalía denunció el "uso indebido" de los 53 millones de euros recibidos por Plus Ultra por concesión del Consejo de Ministros en marzo de 2021, asegurando que el dinero "se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras de la supuesta trama delictiva".

Presentada contra siete personas por un presunto delito de blanqueo de capitales, en la denuncia se apuntaba a una presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España.

La constituirían -explicaba la AN en un auto al que tuvo acceso esta agencia de noticias- "personas extranjeras, nacionalizados españoles, y al menos un abogado español", y estaría "dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados".