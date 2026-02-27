Jerez apura el buen tiempo antes del regreso de las lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología prevé que la situación de estabilidad con buen tiempo, ausencia de lluvias y temperaturas más altas de lo habitual, continúen este fin de semana en Jerez de la Frontera y su campiña, según anuncia en su página web.

Sin embargo, la entrada de un nuevo frente atlántico en la península propiciará el regreso de las precipitaciones a partir de este lunes 2 de marzo, principalmente en la mitad oeste del país.

"La posterior formación de una borrasca en el norte de África dará lugar a precipitaciones en zonas del este y sur peninsular, al igual que en Canarias, aunque es difícil precisar las zonas donde con mayor probabilidad lloverá", advierte la Aemet en su pronóstico.

Aquí, esa situación de inestabilidad comenzará a notarse a partir de la segunda parte de la jornada del domingo, en la que predominarán cielos nubosos aunque con escasas opciones de lluvia.

Esas probabilidades de agua se disparan a partir del mencionado lunes 2 de marzo con un 80% de posibilidades de agua por la presencia de cielos nubosos con tormentas.

Pero antes del regreso de los chubascos, Jerez y su zona rural disfrutarán aún de cielos despejados este fin de semana con temperaturas altas para la época del año, entre 5 y 10 grados centígrados más, y con valores más propios del mes de abril, especialmente en el caso de las diurnas.

Éstas alcanzarán entre el viernes y el domingo 22º de media, mientras que las mínimas oscilarán entre los 8º y 10º.

Los vientos soplarán entre flojos y moderados con predominio de componentes oeste este viernes, de nordeste y sudeste este sábado y de este el domingo, en el que soplarán con más fuerza con 15 kilómetros por hora.

El calor seguirá con máximas "más propìas de abril" que de finales de febrero

El tiempo seguirá siendo primaveral en las próximas jornadas, con temperaturas diurnas "más propias del mes de abril en la mayor parte del territorio" que de finales de febrero, y con máximas hasta 10 grados por encima de lo normal para la época, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo.

"Tenemos por delante unos días con tiempo en general estable. Cielos poco nubosos aunque, eso sí, presencia de calima que empeora la calidad del aire. También se formarán bancos de niebla", ha añadido este miércoles.

Las lluvias "quedarán acotadas" a puntos de Galicia y comunidades cantábricas, aunque sin descartar que el fin de semana pudieran extenderse a otras zonas de la mitad norte y llegar también a puntos del área mediterránea.

Las temperaturas en general van a continuar altas para la época, especialmente los valores diurnos.

A comienzos de la próxima semana sin embargo, podrían extenderse las precipitaciones a más zonas de la península y Baleares.