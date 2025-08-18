Junqueras vuelve a señalar a Montero: "No es la persona que más puede contribuir a que haya Presupuestos"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, afirma que Montero "no es la persona que más puede contribuir" a que haya Presupuestos.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "no es la persona que más puede contribuir a generar los consensos necesarios para que haya unos nuevos Presupuestos".

Así se ha expresado este lunes en declaraciones tras pronunciar una conferencia sobre El impacto de la Guerra de Sucesión y los decretos de Nueva Planta en el marco de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) en Prada de Conflent (Francia).

Junqueras ha insistido en que no puede haber nuevos acuerdos en materia presupuestaria "si no hay cumplimientos significativos en materia fiscal, en materia de recaudación de impuestos o en materia de modelo de financiación".

Ha señalado que el PSOE debe decidir "si prefiere trabajar a favor de los derechos de todos los ciudadanos de Cataluña o quiere continuar anteponiendo los intereses más personales y más egoístas de algunas de sus candidatas", en alusión velada a Montero, que también es la candidata socialista a presidir la Junta de Andalucía.

El dirigente republicano ha señalado que hay "aspectos que avanzan positivamente" de lo acordado con los socialistas, tras lo que ha mencionado los avances en el traspaso de Rodalies, pero ha acusado al PSOE o algunas de sus personas relevantes --textualmente-- de haber decidido que no quieren que avance ahora el modelo de financiación y la recaudación de impuestos por parte de Cataluña.

Ha descartado entrar a negociar las cuentas hasta que no haya cumplimientos en financiación, y ha lamentado que las bases del nuevo modelo de financiación presentadas por el Ejecutivo central son "claramente insuficientes, claramente decepcionantes y están a años luz de lo que debería de ser".

"A años luz"

"Es evidente que el PSOE ha decidido situarse a años luz de la posible aprobación de unos Presupuestos", ha agregado Junqueras, que ha reiterado que es imposible que haya unas buenas cuentas si no hay un buen modelo de financiación singular para Cataluña y de recaudación de impuestos.

Preguntado por la propuesta de una parte de las bases de ERC de hacer una consulta interna sobre si retirar el apoyo a los socialistas ante los incumplimientos de acuerdos, Junqueras ha respondido que está "a favor de consultar siempre todo a todo el mundo", y ha subrayado que no habrá nuevos pactos hasta que no se cumplan los anteriormente suscritos.

Sobre su asistencia a la manifestación independentista con motivo de la Diada del 11 de septiembre, Junqueras ha detallado que tiene previsto acudir a esta marcha y también a un acto político antes de la misma.

Guerra de Sucesión

En la conferencia, Junqueras ha repasado las condiciones económicas, políticas y sociales que dieron lugar a la Guerra de Sucesión y las circunstancias en que se encontraba Cataluña.

Ha destacado que si ese conflicto hubiera acabado en todos los frentes de la misma manera y si hubiese ganado el bando aliado en territorio catalán "el sistema parlamentario y constitucionalista de Cataluña hubiera evolucionado de manera más o menos paralela" al de ingleses y holandeses.

También ha reflexionado sobre la importancia de conocer la historia: "Quien no sabe historia se piensa que lo que vive es único y que el tiempo que le ha tocado vivir es el peor de todos los tiempos, que nunca había sido todo tan horroroso como es ahora", y ha añadido que todos los tiempos han sido bastante complicados, y concretamente para los catalanes, muy complicados, textualmente.