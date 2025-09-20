Junts critica a Podemos su "anticatalanismo" por su rechazo a la delegación de las competencias en inmigración

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha acusado este sábado a Podemos de "anticatalanismo" por su rechazo a la delegación a Cataluña de competencias en materia de inmigración. Así lo ha dicho en su intervención ante el consell nacional de Junts, celebrado hoy en Figueras (Gerona), en la que se ha referido al debate el próximo martes en el Congreso sobre la delegación de competencias, que a todas luces no saldrá adelante por la negativa de Podemos, PP y Vox.

Uno de los argumentos de la formación morada para oponerse a esta delegación es que consideran el texto "racista", a lo que Turull ha respondido que se trata de "un calificativo que ni las peores cloacas del Estado se atreven a decir" para referirse a Junts.

"No es una cuestión de racismo es una cuestión de anticatalanismo, pero de ellos. Porque no es una cuestión de traspasos, es una cuestión, al final, como siempre, de quién pide los traspasos y desde dónde se piden los traspasos. No se explican estas declaraciones. O no se han leído esta ley, o no conocen Cataluña o no conocen los valores de siempre del catalanismo", ha indicado.

En caso de que la ley se tumbe, Turull ha dicho que "se activará aquello de 'antes roja que rota", a la par que ha subrayado que Podemos comparte "modelo territorial con Vox y el PP".

Además, Turull ha emplazado este sábado a las bases del partido a "prepararse" para el "nuevo ciclo que puede empezar" tras las decisiones que Junts "debe tomar sí o sí bien pronto", después de que este jueves la dirección de Junts trasladara al PSOE su negativa a apoyar los presupuestos generales del Estado si los socialistas no cumplen los acuerdos que tienen pendientes.

"Será un ciclo donde los independentistas seremos motivo de muchas presiones, una brutal prueba de resistencia. Nuestro país y nuestro partido tendremos que jugar la partida que definirá nuestro futuro. De nuestros éxitos dependerá que Cataluña ponga freno a la estrategia desnacionalizadora del president Salvador Illa", ha declarado.

A lo largo de su discurso, Turull ha empleado en varias ocasiones una metáfora sobre "un tiempo de barbecho", en el que "la tierra necesita reponerse", ya que, "después de la cosecha, hay que dejar el campo, y cuidarlo para que se vuelva a nutrir".

Por ello, ha hecho un llamamiento a "aprovechar este tiempo de barbecho" "priorizando la acción política" y concentrándose en resolver los problemas de la gente.

"Ahora, bien pronto, cuando tomemos decisiones complejas, cuando sea que empiece un nuevo ciclo, en JxCat ya estemos preparados para reunir una gran mayoría, para seguir avanzando, para generar una gran ola, un gran reinicio que genere ilusión, esperanza y nos lleve al pleno progreso y bienestar de los catalanes", ha indicado.

Y ha agregado: "Hagámoslo, para que cuando se produzca el anhelado retorno del conseller Lluís Puig y Toni Comín y del president Carles Puigdemont, que será una victoria de la libertad y la democracia contra la represión de las que pasarán a la historia, encuentren un partido con ojos de futuro conectado con lo que quiere" Cataluña.