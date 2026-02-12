Junts saca adelante la ley para combatir la multirreincidencia en el Congreso con apoyo de PP y PSOE

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PSOE, PP, Vox y PNV, la proposición de ley de Junts para combatir la multirreincidencia, una norma que busca aumentar el castigo de los pequeños hurtos y que ha contado con el voto en contra de la mayoría de los socios de Gobierno.

Con 302 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones, esta iniciativa, que modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal y penaliza con hasta tres años de cárcel el robo de móviles, sale adelante y será remitida ahora al Senado, con el rechazo de Podemos, Sumar y Bildu -que han denunciado que no servirá para detener los hurtos y que sólo beneficia a la extrema derecha- y la abstención de ERC.

La aprobación de esta propuesta de Junts, que estuvo durante más de un año encallada en el Congreso, se interpreta como un nuevo gesto del Gobierno y del PSOE al partido de Carles Puigdemont, que se enmarca en la serie de guiños que están haciendo a sus socios de investidura para intentar seguir contando con su apoyo.

El texto propone tipificar como delito la práctica del petaqueo, como se conoce al uso de embarcaciones petaqueras o guarderías que en alta mar surten de bidones de combustible, las petacas, a las narcolanchas, así como los robos en el campo de material y herramientas.

También aboga por castigar con penas de entre uno y seis años de cárcel a quienes cometan una estafa de cuantía menor a 400 euros, pero que sean multirreincidentes (que tengan tres condenas por dicho delito).

Permite que el juez que investigue delitos cometidos a través de internet pueda retirar cautelarmente contenidos ilícitos e interrumpir los servicios que ofrezcan dichos contenidos o incluso bloquearlos si radican en el extranjero y faculta a los juzgados a adoptar medidas cautelares de carácter personal, incluida la prohibición de acudir o residir en determinados lugares.

La proposición de ley refuerza la participación de las entidades locales en la respuesta institucional frente a los delitos de hurto y les reconoce legitimación para ejercer la acción penal en estos casos.

PSOE, PP y Vox votan juntos contra la multirreincidencia

La diputada de Junts Marta Madrenas ha defendido que esta ley "dice basta a la impunidad repetida", pone orden y mejora la seguridad y el bienestar de la gente y ha destacado que el texto no nace de los despachos, sino de los municipios que durante años han soportado la inseguridad en sus barrios sin contar con ninguna herramienta eficaz para combatirla.

Desde el PSOE, Francisco Aranda ha felicitado al PP por dejar "por un día sus zancadillas y obstáculos" y sumarse a este pacto y ha destacado el compromiso del Gobierno en seguir avanzando en las medidas que logren atajar la multirreincidencia "desde la óptica de un Gobierno de izquierdas".

"Sin fiarlo todo al punitivismo, ni entrar en los discursos racistas y xenófobos de la ultraderecha", sin caer en la alarma social o el "peligroso discurso de equiparar inmigración con delincuencia".

A él le ha respondido la diputada del PP Cuca Gamarra, quien ha acusado al PSOE de "secuestrar" esta ley porque la única multirreincidencia que le ocupaba era la de "sus números doses que han pasado de Ferraz a Soto del Real y que hoy se sientan en el banquillo por una colección de delitos de corrupción".

También ha criticado que el PSOE apoye esta iniciativa al mismo tiempo que impulsa una regularización de personas migrantes. "¿A cuántos multirreincidentes se les va a dar papeles con su regularización masiva?", le ha espetado.

En el mismo sentido, Vox ha denunciado que los ciudadanos ven cómo se protege al delincuente en nombre de una "supuesta sensibilidad social", mientras se abandona al comerciante, al agricultor, al trabajador y al vecino que cumple la ley y ha asegurado que parte de la multirreincidencia tiene causas como "la inmigración descontrolada y el caos en las políticas inmigratorias".

También a favor de esta norma ha votado el PNV, que entiende que da respuesta a conductas delictivas reiteradas contra el patrimonio para las que las penas de multa resultan ineficaces.

Los socios del Gobierno denuncian que la norma convierte en ley el discurso de Vox

Los partidos de izquierdas se han mostrado firmes en sus críticas a una norma que, a su juicio, no va a resolver el problema, pero sí dará "una inmensa proyección a ideas fascistas".

Así lo considera Enrique Santiago (Sumar), que cree que esta iniciativa convierte en ley el discurso demagógico de Vox, de Se Acabó la Fiesta o de Alianza Catalana.

También Podemos cree que el objetivo de esta ley es "criminalizar la pobreza" y estigmatizar a las personas con pocos recursos. "Lo que hay detrás de esta ley es una propuesta para alimentar relatos racistas y xenófobos de la extrema derecha y para tener mucha mano dura con los robagallinas, mientras que a los verdaderos delincuentes, criminales y ladrones multirreincidentes no se les toca".

En el mismo sentido, Bildu se ha mostrado convencido de que esta ley no servirá de nada, y se ha dirigido a Junts, a quien ha advertido: "Esta ley no servirá, no funcionará ni para detener los hurtos, ni para detener a Alianza Catalana".

ERC, por su parte, se ha abstenido en la votación aunque su diputada Pilar Vallugera ha advertido de que "lo de hoy es humo", ya que si no se cuenta con las dotaciones necesarias, "todo seguirá igual".