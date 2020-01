La justicia belga suspende los trámites de la euroorden de Puigdemont y Comín

La justicia belga ha decidido suspender el procedimiento por el que debía decidir sobre la entrega o no a España de Carles Puigdemont y Toni Comín al constatar que gozan de inmunidad tras haber obtenido el acta de eurodiputados a raíz la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Según han confirmado fuentes de la defensa de Puigdemont, la justicia belga no continuará con el procedimiento que se reactivó con la sentencia del procés hasta que el Supremo tramite el suplicatorio al Parlamento Europeo y este acuerde retirarles la inmunidad.

El propio Carles Puigdemont ha celebrado esta decisión con un tuit en inglés y ha exigido a la justicia española hacer lo mismo y liberar al líder de ERC, Oriol Junqueras: "España debe actuar de la misma manera que Bélgica y respetar la ley".

Belgian justice recognizes our immunity and decides to suspend the arrest and extradition warrant! @toni_comin.But now we are still waiting for the release of @junqueras, who has the same immunity as us. Spain must act in the same way as Belgium has done and respect the law