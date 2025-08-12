Llegan a Gijón desde Canarias los diez primeros menores migrantes solicitantes de asilo

Los diez primeros menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo que viajaron este lunes desde Canarias a la Península han llegado a Gijón (Asturias). Estos menores serán atendidos en la localidad por la ONG de atención humanitaria Accem.

Con este traslado comienza a hacerse efectivo el auto que dictó en el mes de junio el Tribunal Supremo (TS) con el que se instaba al Gobierno central a adoptar medidas urgentes para los más de mil menores migrantes no acompañados que estaban en Canarias y habían solicitado protección de asilo.

Estas derivaciones son, en principio, el inicio de los traslados que se realizarán cada semana. Así lo avanzaron hace una semana fuentes de la reunión interadministrativa entre los ejecutivos de España y Canarias para el seguimiento de los autos del Tribunal Supremo (TS) sobre los menores solicitantes de asilo y que se encuentran en el centro estatal Canarias 50, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria.

Asimismo, estas mismas fuentes aseguraron que estos traslados se irán sucediendo de forma semanal y prioritariamente a recursos pequeños, de titularidad estatal, a lo largo de todo el territorio. A su vez, destacaron la importancia de que en el proceso "prevalezca siempre su integridad, su bienestar y su interés superior".

En principio, y como el propio presidente canario, Fernando Clavijo, indicaba este lunes en una entrevista a RNE se irán derivando unos 30 menores semanalmente.

Por su parte, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha dicho que desde el departamento que dirige Elma Saiz están "tremendamente satisfechos" del trabajo realizado entre el Gobierno y Canarias para llevar a cabo los traslados de los menores migrantes solicitantes de asilo.

"Todas las semanas hemos mantenido reuniones de una manera muy rigurosa. El objetivo fundamental de este trabajo ha sido el de establecer unos procedimientos que garantizan, y esa era nuestra especial preocupación, que garantizaran el bienestar y el interés superior de los menores", ha asegurado Cancela en un vídeo difundido por el Ministerio.

En cuanto al trabajo interadministrativo, Cancela ha expuesto que el proceso "no se improvisa", sino que hay que "pactarlo". "Es necesario buscar un soporte, procedimental y también presupuestario. De ahí la declaración de emergencia que soporta con 40 millones 1.200 plazas para derivar a Península y sobre todo también un contacto muy directo y una relación también de interlocución permanente con las comunidades autónomas o los territorios que son de destino", ha destacado.

Cancela también ha explicado que en los protocolos estandarizados participan el Gobierno, Canarias y las entidades. Así, en el primer momento de la acogida, donde llegan los menores, ha agregado que se les hace la primera valoración y una entrevista individualizada.

"Los menores nunca van solos en los traslados"

Respecto a las plazas, ha argumentado que se asignan en función de las condiciones del proyecto, del itinerario que han desarrollado y también de sus perspectivas de futuro. "Los menores nunca van solos, los acompaña la entidad que está acreditada en Canarias para ese proceso de gestión. Los acompaña también representantes del Ministerio, en ese viaje nunca están solos y ya en Península les recibe la entidad que les va a acoger en el centro de destino a donde van", ha aclarado.

Además, ha añadido que existe una "comunicación permanente", tanto con Fiscalía de Menores en origen como en destino, y también con las autoridades en destino.

Por otro lado, la secretaria de Estado de Migraciones ha informado que más del 90% de los menores migrantes solicitantes de asilo vienen de Malí. Mientras, el 10% restante procede de Burkina Faso o de Guinea Conakry.

Finalmente, ha señalado que los dos gobiernos se han comprometido a hacer dos derivaciones cada semana. "Luego lo iremos adaptando, si es posible hacer alguna más en función de lo que dialoguemos y acordemos en cada reunión de los martes y que se producirá con total normalidad y de manera dinámica todas las semanas", ha concluido.

Colaboración de Gijón

El portavoz del Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha confirmado este martes que el Ayuntamiento gijonés no ha tenido "ninguna" comunicación directa para informar de la llegada de los primeros diez menores migrantes no acompañados llegados a Canarias y que entran dentro del reparto por el país organizado por el Gobierno central.

Dicho esto, ha señalado, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa en el Consistorio gijonés, que el Ayuntamiento, pondrá todos sus servicios para colaborar "en lo que sea necesario".

Ha reconocido, eso sí, que "lo que no se comunica siempre será peor que si se comunica". En cualquier caso, ha insistido en que ponen a disposición lo que sea necesario de los servicios municipales para poder colaborar.