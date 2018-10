La mayoría del Congreso pide que Delgado dimita por sus “perversas amistades”

Los grupos parlamentarios del PP y Ciudadanos (Cs) en el Congreso apoyaron este martes una moción en la que se solicita la dimisión de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por sus "perversas amistades" con el comisario jubilado José Manuel Villarejo y también por su relación con el que fuera juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, cuyos intereses, en opinión de la diputada popular María Jesús Moro, están marcando la actuación de la responsable de este departamento.

Unidos Podemos se abstuvo frente a esta moción, lo que facilitó que el texto del grupo parlamentario popular saliera adelante con el apoyo de Ciudadanos.

El portavoz naranja, José Ignacio Prendes, llegó a señalar que el país no necesita "una ministra que no ceda al chantaje, sino una ministra que no pueda ser chantajeada", en alusión a las grabaciones que se han hecho públicas las últimas semanas de un encuentro celebrado en 2009n entre Delgado, Garzón, el comisario ahora en prisión y otros mandos policiales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afeó al PP que presentara la moción consecuencia de interpelación en la que insta a Delgado, a dimitir. "Lo que les costaba a algunos conjugar el verbo dimitir durante 7 años", señaló.

El senador de Grupo Popular Jorge Rodríguez afirmó a su vez que la situación de algunos ministros del Gobierno socialista es "insostenible" ya que no podrían mantener sus cargos si se aplicara el código ético del PSOE.