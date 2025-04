Mazón, sobre sus llamadas el 29-O: "Estaba perfectamente comunicado con todo aquel que me quiso llamar"

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que el pasado 29 de octubre, día de la dana, habló por teléfono con la exconsellera de Interior Salomé Pradas durante "todo el día", aunque ha remarcado que son "documentos que están en el proceso" judicial y él quiere "ser respetuoso" con esta causa. "Estaba perfectamente comunicado con todo aquel que me quiso llamar y con todo aquel a quien yo pude llamar. Fue así en cualquier caso", ha aseverado.

Además, preguntado por qué Pradas no pudo contactar con él entre las 18.30 y las 19.43 horas de ese día, ha afirmado que "durante ese tiempo" pudo "hablar y responder y atender llamadas de muchas otras personas".

Así lo ha trasladado a preguntas de los periodistas en Algemesí (Valencia), en una visita las obras de reparación de una depuradora de aguas residuales, respecto a las llamadas que la exconsellera ha entregado a la jueza de Catarroja que instruye la causa sobre la gestión de la tragedia que provocó 228 fallecidos.

El listado de las comunicaciones de Pradas muestra que la primera vez que habló el 29O con Mazón fue a las 17.37 horas, cuando este llamó y conversaron dos minutos. Después volvió a hacerlo en varias ocasiones hasta las 18.30. A partir de ahí constan dos llamadas canceladas, a las 19.10 y a las 19.36, hasta que contactaron a las 19.43 durante 48 segundos y también a las 20.10, un minuto antes del envío del mensaje ES-Alert.

En primer lugar, Mazón ha reiterado que "siempre" trata de ser "muy respetuoso con todo lo que tenga que ver con el proceso judicial". "Y esta vez no voy a dejar de serlo", ha subrayado.

Dicho esto, ha señalado que "quizá el otro día" puso "un 'tuit'" al respecto porque le pareció "escandaloso" lo que dijo el pasado lunes la delegada del Gobierno, Salomé Pradas, en su declaración como testigo ante la jueza respecto a la información sobre el barranco del Poyo. "Especialmente sobre lo que hizo o no la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y, por tanto, el Gobierno", ha recalcado.

En este contexto, ha asegurado que tiene "muchas ganas de contestar las mentiras permanentes de la izquierda, lo que ha mantenido durante seis meses" de que estuvo "incomunicado", que según él es "otro de los grandes bulos durante este tiempo".

"Se ha demostrado perfectamente que no solo no estaba ilocalizado ni ilocalizable, sino que estaba perfectamente comunicado con todo aquel que me quiso llamar y con todo aquel a quien yo pude llamar", ha expuesto en este punto.

Y ha enfatizado: "Esto fue así en cualquier caso, y durante ese tiempo también pude hablar y responder y atender llamadas de muchas otras personas".

"Los bulos caen por su propio peso"

Seguidamente ha reiterado que quiere ser respetuoso con el proceso, pero no le "faltan ganas de responder a muchas mentiras y muchos bulos e intentos de mantener bulos que, afortunadamente, están cayendo por su propio peso". "Quiero ser respetuoso, aunque estoy viendo que otros no lo están siendo", ha abundado.

Preguntado por si va a entregar su listado de llamadas del 29Oa, Mazón ha respondido: "No creo que haya habido nadie que haya hecho más pública cuenta de sus llamadas, de su estado e incluso de la hora que llegué al Cecopi. No ha habido nadie más, a nadie más se le ha exigido. Nadie da tantas cuentas públicas como hemos dado nosotros. Por tanto, creo que es bastante evidente todo lo que estamos haciendo".

Respecto a por qué su primera llamada con Pradas fue a las 17.37 horas, ha indicado que "parece lógico que si el Cecopi empezó a las cinco de la tarde", empezaron a "tener algo de información a las cinco y media".

Defiende el borrado de las imágenes del Palau

Cuestionado por el borrado de las imágenes de las cámaras del Palau de la Generalitat de esa jornada, ha defendido que lo establece una "normativa clara" respecto a los edificios públicos, mientras el Cecopi "tiene unas normas de seguridad y de primera emergencia". Una normativa, ha subrayado, que "aclara perfectamente el informe de la Policía Autonómica".

"Resulta curioso que ahora la crítica sea no cumplir la normativa -ha agregado sobre las críticas de PSPV y Compromís-. La normativa se cumple, como no puede ser de otra manera".

"Pues claro" que estuvo en el Palau

Interpelado en este momento por si estaba en el Palau, ha contestado: "Pues claro, hombre".

Y ha añadido: "Hablé con Salomé Pradas todo el día, son documentos que están en el proceso y quiero ser respetuoso. Ganas no me faltan de seguir hablando de los bulos y mentiras de la izquierda, se están desmontando día tras día".

En esta línea, ha defendido que el respeto al proceso "debería ser por parte de todos", ya que ve a "algunos demasiado nerviosos". "Y esos nervios les están llevando a cambiar de versión y no respetar el proceso. Y yo sí que lo voy a hacer", ha insistido.

La CHJ y los barrancos

Por otro lado, preguntado por el informe remitido por el director general del Medio Natural de la Generalitat, Luis Gomis, al juzgado de Catarroja -en el que señala que a las 11.54 el día de la dana envió una comunicación interna al director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) en la que ponía a su disposición a los agentes medioambientales para la colaboración en el plan frente al riesgo de inundaciones-, Mazón se ha remitido a la "nota aclaratoria" de la Generalitat, en la que indicó que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) dispone de agentes medioambientales que "tienen encomendada la labor de ejercer las funciones de policía de aguas y vigilar el cauce los barrancos".

Mientras ha criticado que "algunos quieren seguir manteniendo relatos paralelos", ha asegurado que esta versión "aclara una vez más cuál es la principal competencia a la hora de vigilar los barrancos: el Gobierno en primer lugar y en segundo, los ayuntamientos". "Y por supuesto, la disposición a colaborar tiene que ser siempre de todo el mundo, al margen de la competencia", ha remarcado.