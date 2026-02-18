Mercedes Zarzalejo toma posesión como consejera de Educación tras el cese de Viciana

Mercedes Zarzalejo ha tomado posesión este miércoles como consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, sucediendo en el cargo a Emilio Viciana, cuyo cese ha abierto una crisis en el Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso.

La toma de posesión de Zarzalejo se ha produccido en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo regional, y ha estado presidida por la propia Díaz Ayuso, a la que han acompañado los demás miembros del Consejo de Gobierno autonómico, y el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, informa la Comunidad en una nota.

Zarzalejo empezó la legislatura como diputada del PP en la Asamblea de Madrid y fue la encargada de interrogar a Begoña Gómez en la comisión de investigación sobre su cátedra de la Universidad Complutense. En octubre de 2025 fue nombrada viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia.

Esta reestructuración, la primera en el Gobierno de Díaz Ayuso en la presente legislatura, se precipitó el lunes cuando la Comunidad anunció en una nota de prensa el nombramiento de Zarzalejo en detrimento de Viciana, cuya gestión ha estado marcada por la polémica tramitación de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc).

Al cese de Viciana (que, según él mismo, se produjo a petición propia) siguieron ayer las dimisiones de tres diputados regionales del PP cercanos al ya ex consejero.

También se esperan, en los próximos días, los ceses de al menos otros dos altos cargos de la Consejería: el director general de Universidades, Nicolás Javier Casas; y de la directora general de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Llera.

"Razones de coherencia política"

En paralelo, Antonio Castillo Algarra, uno de los directores artísticos del Ballet Español de la Comunidad de Madrid y figura cercana a Viciana, ha dimitido de su cargo, tras el cese de este último y las salidas que se produjeron este martes por parte de tres diputados del PP en la Asamblea regional.

Según diversas fuentes conocedoras de la decisión, el director y escritor ha comunicado su decisión de cesar en los cargos que ostentaba en la Fundación del Ballet Español argumentando "razones de coherencia política" y "por completo ajenas al Ballet".

Castillo Algarra ha agradecido a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a quien hasta ahora era muy afín, el haber recogido en su programa la constitución de este Ballet, así como encargarle su puesta en marcha. Además, ha tenido palabras de agradecimiento para Viciana y el actual consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, por su "constante apoyo, confianza, consejo y amistad".

Esta decisión se produjo la noche del martes después de que tres diputados del PP de la Asamblea de Madrid, vinculados a Castillo Algarra y que se incluían en un grupo conocidos como Los Pocholos, dejaran su escaño en la Cámara regional tras el cese de Viciana. Concretamente fueron el portavoz del PP en Educación, Pablo Posse; la de Juventud, Carlota Pasarón, y la de Familia y Asuntos Sociales, Mónica Lavín.

Además, no se descarta que hoy haya más dimisiones y ceses de personas vinculadas al hasta ahora director artístico del Ballet Español, en este caso dentro del Gobierno regional, que se formalizarán en el Consejo de Gobierno.

Después de que el Gobierno madrileño comunicase el lunes por la tarde la salida de Viciana y su relevo por parte de Mercedes Zarzalejo, Castillo respondía en sus redes sociales a varios artículos que recogían el cese remarcando que el ex consejero "y sus colaboradores han dimitido por coherencia" al tiempo que defendía que la "gestión ha sido la mejor y más profunda en lustros".

Fue el martes por la tarde cuando el propio el ex consejero escribió un mensaje en redes sociales asegurando que el cese había sido "a petición propia". "Ha sido un honor servir a los madrileños estos años", señalaba.