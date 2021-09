La mesa de diálogo se queda coja

"Nosotros no dejamos sillas vacías, en todo caso no se nos ha dejado entrar", ha puntualizado Sànchez, que no obstante ha negado que este episodio abra "una crisis de fondo" en el Govern.

"Me niego a aceptar que haya un veto del presidente Aragonès. No es verosímil", ha afirmado Sànchez, que ha advertido que "sería una mala praxis aceptar las condiciones del Gobierno" y ha alegado que "a principios de verano" ERC planteó el nombre de Oriol Junqueras, que decayó, a su entender, por la presión del PSOE.

Pero JxCat no ha modificado su postura: si no se aceptan sus cuatro nombres, ninguno de ellos -ni tan solo Puigneró- estará ni mañana ni en futuras reuniones de la mesa de diálogo.

JxCat no solo se ha negado a retirar esos nombres, sino que ha denunciado que la decisión de Aragonès de no aceptarlos se debe en realidad al "veto" y a la "censura" de la Moncloa.

El Gobierno no se habría sentado con los indultados



La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado este martes que el Gobierno no se habría sentado en la mesa de diálogo con Cataluña si esta estuviera integrada ºpor personas que no formaran parte del Gobierno de la Generalitat, es decir, que no se habría sentado con los expresos del procés indultados por el Ejecutivo y que ha propuesto Junts. Así lo ha afirmado Isabel Rodríguez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada si el Gobierno se habría sentado si el presidente de la Generalitat no hubiera desautorizado la delegación propuesta por Junts e integrada, entre otros, por el secretario general de Junts, Jordi Sánchez y del vicepresidente del partido y ex consejero Jordi Turull. "Absolutamente no", ha espetado la Portavoz del Ejecutivo recordando, a renglón seguido, que el marco de la mesa de diálogo siempre ha sido el de dos delegaciones de trabajo formadas por miembros de ambos gobiernos