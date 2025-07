Moncloa cesa a Salazar y pone en marcha medidas sobre los protocolos ante acosos

La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha informado de que el socialista Francisco Salazar ha sido cesado este martes de sus funciones en La Moncloa con efecto retroactivo desde el pasado sábado cuando se publicaron acusaciones en su contra por acoso sexual: "El Gobierno actúa y no tapa", ha subrayado.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría ha recordado que tanto el Gobierno como el PSOE han cesado de sus cargos a Salazar sin que haya una denuncia interpuesta sino que lo han hecho únicamente con la información publicada por eldiario.es el pasado sábado poco antes de que comenzara el Comité Federal socialista.

En ese sentido, ha explicado que el cese en La Moncloa tiene carácter retroactivo desde el sábado, cuando se conocieron las acusaciones, y ha destacado que tanto el Gobierno como el partido han actuado con "absoluta diligencia y contundencia".

Fuentes del Ejecutivo añaden que por el momento no han designado a ninguna persona para ocupar el puesto de secretario de Coordinación Institucional de Presidencia del Gobierno que ocupaba Salazar.

Alegría ha precisado que no actuaron antes en el caso de Salazar porque no conocían los hechos por los que se le acusa y ha incidido en que no ha llegado ninguna denuncia contra él ni en los canales del PSOE ni en los de Moncloa.

La portavoz ha manifestado que lo "verdaderamente importante" es lanzar un mensaje a todas las mujeres víctimas de acoso para que utilicen los canales de denuncia habilitado "que son confidenciales y garantizan su anonimato" así como que se sientan "seguras" a la hora de denunciar.

En este sentido, Presidencia del Gobierno ha enviado a todos sus trabajadores un correo electrónico recordando los protocolos para denunciar supuestos acosos tras la salida de Moncloa de Francisco Salazar y prevé un curso después del verano para reforzar la concienciación contra actitudes machistas.

Por ello, se invita que si alguien es objeto de acoso o conoce algún caso, pinche en un enlace en el que se detalla el procedimiento para denunciarlo y que mantiene en todo momento la confidencialidad.

De la misma forma, según estas fuentes, después del verano se prevé organizar un curso para todos los trabajadores en el que además de recordar los canales que existen para actuar ante el acoso, se pretende reforzar la concienciación ante actitudes machistas.