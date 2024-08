Los Mossos dicen que intentaron detener a Puigdemont y no pudieron

El comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent, ha acusado a Carles Puigdemont y a su entorno de no ser "leales" al cuerpo al intentar utilizarlos para que su eventual detención "desestabilizara" el acuerdo para investir al socialista Salvador Illa y ha afirmado que no aceptan ser una "policía patriótica".

Así lo ha indicado Sallent este viernes en una rueda de prensa en la que ha admitido que ayer no pudieron detener a Puigdemont "por más" que lo intentaron y ha denunciado una "verdadera campaña de desinformación" por parte del entorno del expresidente catalán sobre su regreso a España.

En ese sentido, según el comisario jefe, los Mossos d'Esquadra creyeron lo que Puigdemont y su entorno venían anunciando desde hace días sobre sus intenciones de asistir al pleno de investidura, y buscaban el "momento más idóneo" para detenerlo: "Es alguien que ha sido presidente de la Generalitat, no es un Jodorovich ni una persona que se dedique al crimen organizado".

Sallent, que ha insistido en negar cualquier tipo de negociación con Puigdemont y su entorno para pactar su detención, ha cargado también contra los dos mossos d'esquadra que han sido detenidos por ayudar al líder de Junts a regresar a Barcelona y volver a huir, lo que considera "reprobable, inaceptable y una afrenta al cuerpo": "No merecen vestir nuestro uniforme".

Los Mossos d'Esquadra siguen buscando a Puigdemont, porque no dan crédito a la "desinformación" de las personas que su entorno que aseguran que ya está fuera de España

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha explicado hoy viernes que Puigdemont, tras fugarse ayer después de una breve aparición en un acto en Barcelona, ha regresado ya a su residencia de Waterloo (Bélgica).

Sallent ha afirmado que no tienen "ningún elemento objetivo" que confirme que Puigdemont esté ya fuera de España, ya que no dan "crédito" a la "desinformación" por parte de las personas que le acompañaron en su fuga. "Hasta que no tengamos la evidencia de que está fuera del alcance de nuestras competencias, le seguiremos buscando para dar cumplimiento a la orden de detención", ha indicado.

Por su parte, el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, ha salido en defensa de los Mossos d'Esquadra y ha arremetido contra el expresidente catalán por sus intentos de "dinamitar" la investidura: "No preveíamos un comportamiento tan impropio de quien fue la máxima autoridad del país".

El conseller en funciones ha defendido que el operativo era "dimensionado", aunque se abrirá una investigación para analizar si hubo fallos, mientras ha cargado contra quienes intentaron "desprestigiar" el pleno de investidura del Salvador Illa con "ataques injustos y falsos".