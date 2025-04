Pablo Iglesias anima a Sumar a integrarse en el PSOE

El vicepresidente y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, cre que Yolanda Díaz fue "injusta" y "cruel" por prescindir de la formación morada.

El ex líder de Podemos Pablo Iglesias afirma que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, está pagando las consecuencias de su "torpeza política" por haber prescindido de la formación morada, y cree que el grupo Sumar acabará desintegrándose y una parte de él acabará en Podemos.

En una entrevista con motivo de la presentación de su libro Enemigos íntimos, donde dedica un capítulo a Díaz, el ex vicepresidente del Gobierno critica la postura que adoptó la actual líder de Sumar en el Ejecutivo de coalición con el PSOE poco después de ser designada como su sucesora.

En su opinión, Díaz fue "injusta" y "cruel" por prescindir de Podemos y de sus principales dirigentes, a quienes "debía buena parte de su trayectoria política".

"Creo que fue torpe políticamente y que ahora está pagando las consecuencias de esa torpeza política. Pensar que se podía armar un proyecto político de izquierdas en España prescindiendo y humillando a Podemos, ahora revela que fue un error terrible", ha dicho.

Apela a que el PSOE integre a Sumar en su lista

Iglesias critica la "obsesión" de Sumar en los últimos meses por tratar de reeditar una alianza electoral que incluya a Podemos, como en las generales de 2023, y considera que está llegando "al extremo del ridículo" porque, a su juicio, las diferencias ideológicas entre ambos son evidentes.

Por ello, cree que en las próximas elecciones generales el PSOE debería ser "responsable" e incluir en sus listas a "sectores que están mucho más cerca de ellos" que de Podemos, en alusión a Sumar y Yolanda Díaz, para así evitar que haya muchas candidaturas de izquierdas.

Alaba el liderazgo electoral de Montero

Además, el exlíder de Podemos considera que va a haber una "desintegración" del grupo parlamentario Sumar, del que forma parte Movimiento de Sumar, el partido de Yolanda Díaz, pero también otras formaciones como IU, Compromís y los comunes.

"Creo que una parte de esos partidos puede acabar dentro del PSOE y quizá otra parte llame a la puerta de Podemos. Falta mucho para eso. Cuando haya elecciones, ya veremos", ha añadido Iglesias, que no concreta con qué partidos se sentiría más cómodo Podemos y cree que los morados no deberían perder el tiempo ahora entrando en esa dinámica porque no hay elecciones convocadas.

Lo único claro hasta ahora, ha subrayado, es que la exministra de Igualdad y eurodiputada Irene Montero ha dado un paso adelante para aspirar a ser la candidata de Podemos y tratar de configurar una candidatura amplia y mientras tanto, dice, hay que seguir hablando de temas como la vivienda o el "genocidio" en Gaza.

Para Iglesias, Montero es "magnífica para liderar en términos electorales", mientras que la actual líder de la formación morada, Ione Belarra, "dirige bien" el partido, y cree que esta bicefalia "maximiza la fuerza de Podemos".

Decepción con Díaz y Errejón

Iglesias compara a Díaz con uno de los fundadores de Podemos, Íñigo Errejón, que también acabó fuera de Podemos, pero le cuesta decir cuál de los dos le ha decepcionado más.

Cree que ambos se dejaron se dejaron querer por los medios de comunicación cuando adoptaron el papel de "hacer daño" a Podemos y, finalmente, dejaron de ser lúcidos y "les perdió la vanidad".

Sobre el futuro de Díaz, tanto en su libro como en la entrevista augura que acabará dejando la política y que podría terminar ejerciendo un papel destacado en el sindicato CCOO, por ejemplo presidiendo una fundación o llevando pleitos estratégicos.

No descarta que Podemos vuelva a gobernar con el PSOE

Sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien también dedica un capítulo de su libro, Iglesias asegura que no es una persona de izquierdas, y tampoco buena parte del PSOE, pero pese a ello no descarta la posibilidad de que Podemos vuelva a gobernar con los socialistas.

"Es que la clave para entenderse en un gobierno no es la ideología. Un gobierno también es un terreno de combate político y un terreno en el que se expresan intereses y fuerzas diferentes", dice el exlíder de Podemos, que opina que esto es algo que no ocurre con el actual Ejecutivo de coalición con Sumar.

De hecho, Iglesias opina que este Gobierno con Sumar es "muy cómodo" con los socialistas y por ello, añade, el PSOE "no termina de dejar caer a Yolanda Díaz, porque es el socio perfecto para ellos: con mínimas diferencias ideológicas y mucha comodidad interna, todo lo contrario que gobernar con Podemos".