Page espera que Óscar López pida disculpas por sus críticas a Lambán que ve injustas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, espera que "pidan perdón" y "disculpas" del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, y "gente de la izquierda" que ha vinculado el resultado de las elecciones de Aragón del domingo con la labor del expresidente socialista, ya fallecido, Javier Lambán.

García-Page ha señalado que cuando escuchó a López y pese a que está "muy acostumbrado a escuchar barbaridades", le suscitó "incluso un bloqueo". "Me supuso dolor, pero llevado un poco más de fondo me supuso mucha tristeza", ha asegurado en Onda Cero.

"Yo supongo que hoy", ha indicado el socialista, "pedirán disculpas, pedirán perdón", convencido de que "lo malo" no es solo decirlo "es incluso pensarlo", sobre todo "porque no es cierto", y ha admitido que lo de ayer le pareció "especialmente duro aparte de totalmente injusto".

Preguntado por el hecho de que hable en plural a la hora de reclamar disculpas, cuando las declaraciones sobre Lambán las realizó Óscar López, el socialista castellanomanchego ha apuntado que "la excusa más grande que se está fabricando en la actualidad es Vox" y que hay "un deseo inmenso de mucha gente de la izquierda que quiere que crezca Vox, incluso hace lo posible porque crezca Vox, para tener con eso una excusa y un relato", ha justificado.

"La verdad es que es muy triste, pero ya se pueden hacer una idea de lo enormemente duro que es discrepar, y la discrepancia era consustancial a la izquierda, que yo recuerde", ha lamentado, criticando que se hayan hecho esas declaraciones sobre todo después de fallecido Lambán, quien además "aguantó en responsabilidades políticas en una lucha inmensa contra un cáncer atroz que se le fue multiplicando".

"Y en medio de todos los tratamientos, en medio de todo el dolor, estuvo, y tengo que decir que estuvo como no van a estar muchos manteniendo su palabra y sus ideas y sus convicciones, siendo coherente", ha destacado.

Dicho esto, ha asumido que "el precio de la coherencia se paga caro en estos momentos" y ha insistido en que "de todo corazón que pidan disculpas, aunque solo sea por establecer algo de alma en la situación" pues "no se puede traficar con el alma del socialismo pactando con quien sea, incluso con la extrema derecha independentista y esperar que haya consideraciones con alma. La realidad es que no se puede llegar a ser mejor político a costa de ser peor persona".

Palabras que ha vuelto a destacar posteriormente durante su intervención en el acto de inauguración de la piscina municipal climatizada de Villacañas (Toledo), donde ha recordado que un día como hoy se conmemora el atentado que le costó la vida a Francisco Tomás y Valiente, en cuya capilla ardiente se dio cita "muchísima gente de todos los partidos".

"Qué diferencia, ¿verdad?, entre aquel ambiente en el que estaba muy claro distinguir lo personal de lo político y donde estaba claro que la política no puede ser un fin en sí mismo, que no se trata del poder por el poder, sino de gestionar los intereses colectivos. Pensar que la política está al servicio de la gente, no la gente al servicio del político de turno".

Elecciones en Extremadura

Sobre las elecciones en Extremadura y el hecho de que el PSOE no se vaya a abstener para facilitar la investidura de María Guardiola como presidenta de Extremadura, ha señalado que no se puede tener esa idea "un poco impostada" y, sobre todo, "muy oportunista, sólo cuando ellos lo necesitan".

A su juicio, un planteamiento de ese tipo "tendría que asumirse con carácter general en España, que el PSOE y el PP se pongan de acuerdo en que no se pactaría con los extremos", pero "así dicho, tendría que escenificarse y tendría que someterse a la urna" y "avisar a los electores" ya que, de lo contrario, "muchos se considerarían traicionados".

Aunque la opción "podría caber", ha concluido aseverando que "en este momento es absolutamente inviable este debate y cualquier otro, sinceramente porque la situación es simplemente aplicar el manual de bunkerización".