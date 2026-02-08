La participación en Aragón se sitúa en el 41% a las 14:00, muy similar a la de 2023

La participación en las elecciones autonómicas de Aragón, adelantadas por primera vez, alcanza el 41,% a las 14:00, prácticamente el mismo porcentaje que en 2023, cuando a la misma hora ya había ejercido su derecho al voto el 40,96% del millón de aragoneses llamados a las urnas.

Los colegios electorales abrieron a las 09:00 sin incidencias destacables y todos los candidatos a la presidencia de Aragón han depositado ya sus votos y todos ellos, como es habitual, han llamado a los ciudadanos a participar en los comicios.

El candidato a la reelección por el PP, Jorge Azcón, ha ejercido este domingo su derecho a voto en el IES Virgen del Pilar de Zaragoza, donde ha admitido que llega con buenas sensaciones a la jornada electoral tras realizar su partido "una buena campaña" en unos comicios con "eco nacional".

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha recordado que estas elecciones son "las únicas" que se celebran hoy en España, lo que propicia que su resultado vaya a tener un eco en todo el país "que, de otra forma, no tendría". Y ha recalcado que espera que el PP gane los comicios, en una jornada en la que ha animado a la población a ir a votar, "que es lo más importante".

La candidata del PSOE, Pilar Alegría, al ejercer el voto esta mañana en Zaragoza. / Marcos Cebrián / EP

También ha votado esta mañana la candidata del PSOE, Pilar Alegría, quien ha animado a la ciudadanía a la participación porque hoy se decide, ha dicho, el futuro de la región. "Que nadie se quede en casa porque lo que hoy decidimos es el presente y el futuro de Aragón", ha enfatizado.

Por su parte, el cabeza de cartel por Vox, Alejandro Nolasco, quien ha votado en Teruel, ha animado a que en estas elecciones autonómicas la ciudadanía participe con "muchísima fuerza", indicando que este es "un momento histórico" para Aragón y España. "Estamos en una oportunidad histórica de dejar atrás la ruina socialista y la estafa del bipartidismo", ha declarado.