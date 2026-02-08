El tiempo en Jerez
La participación en Aragón se sitúa en el 41% a las 14:00, muy similar a la de 2023

Los colegios electorales abrieron a las 09:00 sin incidencias y todos los candidatos han animado a los ciudadanos a acudir a votar

El candidato a la reelección de PP, Jorge Azcón, deposita el voto esta mañana en Zaragoza.
Agencias

08 de febrero 2026 - 14:17

La participación en las elecciones autonómicas de Aragón, adelantadas por primera vez, alcanza el 41,% a las 14:00, prácticamente el mismo porcentaje que en 2023, cuando a la misma hora ya había ejercido su derecho al voto el 40,96% del millón de aragoneses llamados a las urnas.

Los colegios electorales abrieron a las 09:00 sin incidencias destacables y todos los candidatos a la presidencia de Aragón han depositado ya sus votos y todos ellos, como es habitual, han llamado a los ciudadanos a participar en los comicios.

El candidato a la reelección por el PP, Jorge Azcón, ha ejercido este domingo su derecho a voto en el IES Virgen del Pilar de Zaragoza, donde ha admitido que llega con buenas sensaciones a la jornada electoral tras realizar su partido "una buena campaña" en unos comicios con "eco nacional".

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha recordado que estas elecciones son "las únicas" que se celebran hoy en España, lo que propicia que su resultado vaya a tener un eco en todo el país "que, de otra forma, no tendría". Y ha recalcado que espera que el PP gane los comicios, en una jornada en la que ha animado a la población a ir a votar, "que es lo más importante".

La candidata del PSOE, Pilar Alegría, al ejercer el voto esta mañana en Zaragoza.
También ha votado esta mañana la candidata del PSOE, Pilar Alegría, quien ha animado a la ciudadanía a la participación porque hoy se decide, ha dicho, el futuro de la región. "Que nadie se quede en casa porque lo que hoy decidimos es el presente y el futuro de Aragón", ha enfatizado.

Por su parte, el cabeza de cartel por Vox, Alejandro Nolasco, quien ha votado en Teruel, ha animado a que en estas elecciones autonómicas la ciudadanía participe con "muchísima fuerza", indicando que este es "un momento histórico" para Aragón y España. "Estamos en una oportunidad histórica de dejar atrás la ruina socialista y la estafa del bipartidismo", ha declarado.

