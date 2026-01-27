¿Qué pasará con las pensiones tras rechazar el Congreso su subida?

Tras decaer este martes el decreto sobre la subida de las pensiones por el rechazo del Congreso, el Gobierno tiene la opción de presentar una nuevo real decreto ley que facilite su aprobación, para lo que necesitaría el apoyo del PP o de Junts.

Ambas formaciones han ofrecido su respaldo siempre que el nuevo decreto incluya el alza de las pensiones como único punto y no forme parte de un decreto ómnibus, con medidas de muy diversos ámbitos en un solo paquete legislativo, como el rechazado hoy por el pleno de la Cámara baja.

Tanto el PP como Junts rechazan que la revalorización de las pensiones se vote dentro de un decreto junto a otras medidas por considerar que el Ejecutivo "utiliza a los pensionistas" para obtener su apoyo a esas otras medidas con las que no están de acuerdo, como la moratoria de los desahucios para familias vulnerables.

El Ejecutivo puede ahora aprobar un nuevo decreto y llevarlo otra vez al Congreso, como hizo hace un año tras decaer, el 22 de enero, el texto que subía las pensiones para 2025.

Aunque el segundo decreto que presentó el Gobierno tras un pacto con Junts incluía también otros asuntos junto a la subida de las pensiones, como el denominado "escudo social", el PP votó a favor al considerar que suponía una rectificación respecto al anterior.

Por tanto, si el Gobierno quiere que los pensionistas reciban en sus nóminas de febrero -las de enero ya están pagadas- el incremento en esta retribución, deberá aprobar un nuevo decreto cuanto antes.

No obstante, en el caso de que no se llegara a aprobar la subida para que tuviera efectos en la próxima nómina, siempre le queda la posibilidad de aprobarlo más adelante con carácter retroactivo, con lo que los jubilados no dejarían de percibir el aumento aunque cobrarían el incremento con posterioridad.

Las pensiones tienen que subir cada año conforme al IPC, tal como acordó el Pacto de Toledo. Normalmente, esta subida se incluye en el proyecto de presupuestos, pero a falta de unas nuevas cuentas para este año, el Gobierno aprobó la subida en un real decreto ley.

Para 2026 la subida es del 2,7%, que es del 7% para las pensiones mínimas y del 11,4% para las no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV).