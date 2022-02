Sánchez garantiza que no adelantará las elecciones pese a la crisis del PP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado que no habrá elecciones generales anticipadas pese a la crisis que vive el PP y que se convocarán cuando corresponda, y ha deseado al líder popular, Pablo Casado, "lo mejor en lo personal".Tras la intervención de Casado en el pleno del Congreso, a modo de despedida y antes de abandonar el hemiciclo, Sánchez ha dicho que "este es un Gobierno con sentido de Estado" y no hará un adelanto electoral.

En su réplica, Sánchez ha afirmado que, pese a la "discrepancia política" que se ha manifestado "en mucha sesiones de control", deseaba a Casado "en lo personal, lo mejor". Eso sí, ha afeado al PP haberse "instalado en la descalificación constante estos dos años, negando un principio democrático esencial como es la propia legitimidad y la existencia de este Gobierno, emanado de la voluntad popular y la representación legítima en las Cortes".

Tras asegurar que el Gobierno "no va a actuar así" porque sabe cuál es la responsabilidad que tienen con los españoles y España, que "necesita estabilidad y recuperación económica". "Y este Gobierno va a dar estabilidad y recuperación económica", ha enfatizado.

Dicho esto, ha querido dejar claro ante el Congreso que no va a adelantar las elecciones generales, en medio de la crisis interna del PP. "Les anuncio que el Gobierno de España no va a adelantar las elecciones generales no va a disolver de manera anticipada las Cortes Generales. No lo vamos a hacer", ha proclamado.

En este punto, ha indicado que son un Ejecutivo con "sentido de Estado y que va a anteponer los intereses generales a cualquier otro tipo de interés". "Las elecciones generales se convocarán cuando correspondan y los partidos aquí presentes competiremos para ganar esas elecciones", ha indicado, para insistir en que lo harán "en base a los "méritos" y no por "las debilidades" de sus adversarios poque así interpretan el "patriotismo democrático".

A renglón seguido, Sánchez ha asegurado que el Gobierno está en "superar la emergencia sanitaria del Covid-19" y en "luchar contra la desigualdad", así como en "ensanchar libertades y derechos", en una sociedad "profundamente desigual".

Asimismo, ha agregado que el Gobierno trabaja en "consolidar la recuperación económica y la creación de empleo", así como en "aprovechar los fondos europeos para modernizar" la economía y ganar en competitividad.