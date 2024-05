Pedro Sánchez defiende que su mujer es "honesta" y está seguro de que la Justicia archivará su causa porque solo hay "fango"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la actividad profesional de su mujer, Begoña Gómez, que "es honesta, seria y responsable" y ha recalcado que su Gobierno "está limpio". Las informaciones que se investigan por presunto tráfico de influencias "no dan ni para citar a mi esposa como testigo. Sé por qué lo hacen, para tratar de quebrarme y ya les digo que van listos", ha dicho durante su comparecencia en el Congreso donde por primera vez ha dado explicaciones sobre las actividades de su mujer ante las acusaciones del PP y Vox sobre un presunto tráfico de influencias. Sánchez ha confiado en que "pronto" se archive la investigación porque "lo único que hay es fango", con acusaciones e informaciones "manipuladas" y ha reiterado que no tienen problema en comparecer él y su esposa en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, si les llama el PP.

"Feijóo y Abascal nos acusan a mi esposa y a mí de un supuesto tráfico de influencias y han llegado a solicitar en dos ocasiones mi inhabilitación para el ejercicio del cargo de presidente del Gobierno por supuesto incumplimiento del régimen de incompatibilidades. Y lo que no consiguieron en las urnas lo pretenden conseguir por la puerta de atrás con denuncias falsas", ha señalado. "Y si me piden comparecer a mi y a mi esposa en el Senado estaremos encantados de comparecer" ha dicho, y ha confiado en que cuando pase el tiempo "alguien pida perdón en algún momento".

Ha advertido de que no caerá en el fango y en el "y tú más" y ha señalado que quiere evitar hacer comparaciones entre personas que son inocentes y quienes sí han practicado la corrupción. Sánchez que ha equiparado a Feijóo con Abascal en un pleno en el que ha pedido rebajar la crispación y debatir "desde la cortesía parlamentaria", ha incidido en que ambos líderes practican la "máquina del fango" que consiste en "quebrar". "Y ya les digo yo que van listos", ha reiterado hasta en dos ocasiones. Ha puntualizado que en democracia son los ciudadanos los que, con su voto, ponen y quitan gobiernos. "Y este Gobierno de coalición progresista cuenta con plena autonomía política frente al servilismo de PP y de VOX con dichos poderes".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo cree que las actividades profesionales de su esposa porque, según ha dicho, no es "ético ni estético". Es más, ha amenazado con llevarle "obligado" al Senado si no lo hace "hoy" mismo. "No vaya de víctima, porque no lo es. Vaya de presidente. Dé las explicaciones claras que le exige su cargo, quiera o no, le guste o no, es una salida más digna", ha declarado Feijóo en su intervención en el debate que se celebra en la Cámara Baja.

Además, Feijóo ha asegurado que Sánchez "tampoco debería convertir en víctima a nadie de su entorno". "Y voy a decirle por qué: que su gobierno acepte recibir cartas de recomendación de quien no debe y que puedan llegar a ser atendidas es su responsabilidad. Así que contésteme", ha emplazado de nuevo al presidente del Gobierno. Feijóo ha avisado que si no se explica en el Congreso hoy, lo hará en la Cámara Alta, donde el Grupo Popular tiene mayoría absoluta. "No tenga usted ninguna duda, lo hará obligado en el Senado. Le pido también que se deje de jueguecitos", ha añadido.

Reconocimiento de Palestina como Estado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que el Consejo de Ministros aprobará el reconocimiento de Palestina como Estado por España el próximo 28 de mayo. Sánchez ha desvelado la fecha de esa aprobación en su comparecencia ante el pleno del Congreso convocada para informar, entre otros asuntos, de sus contactos con otros líderes para recabar apoyos al reconocimiento de Palestina.

El jefe del Ejecutivo ha explicado que la decisión ha sido consensuada entre los dos socios del Gobierno y haciéndose eco del sentir mayoritario de los ciudadanos españoles.

Igualmente España recibirá en las próximas semanas a una treintena de niños procedentes de Gaza que padecen cáncer y traumatismos severos para que puedan recibir un tratamiento seguro. "Seguiremos trabajando y seguiremos apoyando a los palestinos en todo lo que podamos. Por eso les anuncio que, atendiendo al llamamiento de la Organización Mundial de la Salud y en coordinación con la Unión Europea, en las próximas semanas España acogerá a una treintena de niños gazadíes con cáncer y traumatismos severos, para que tengan un tratamiento seguro", ha señalado.

Sánchez ha argumentado que lo hacen "por justicia", para tratar de darles lo que todo niño y niña merecen, "hayan nacido donde hayan nacido", y ha querido dejar claro que "este reconocimiento no es contra nadie, no es contra el pueblo de Israel", ha incidido.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha compartido que España reconozca ahora a Palestina como Estado porque lo prioritario es "entregar los rehenes, el alto el fuego, la ayuda humanitaria y evitar que se recrudezca la escalada". "Y una vez conseguido esto, señoría, hablemos de una solución de paz y convivencia duradera de dos Estados democráticos y de liberar a Palestina de Hamás", ha replicado Feijóo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

El líder de la oposición ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de reconocer a Palestina como Estado ahora como fórmula para "hablar de otra cosa que cosa que no sea la trama del PSOE" y porque cree que "puede dividir a los españoles" y salir beneficiado. A Sánchez, Feijóo le ha dicho que debería darle "vergüenza" mezclar "la trágica situación que vive Oriente Medio con los casos de presunta corrupción que afectan a su Gobierno".

Además, ha cargado contra Sánchez por no haber logrado un mayor consenso internacional pese al "ruido mediático" y las "emisiones del Falcón", al tiempo que ha denunciado que el Ejecutivo haya empleado el lema de 'Desde el río hasta el mar' porque "no defiende la paz" sino que "apoya la desaparición de Israel".

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado, por su parte, a Pedro Sánchez de "complicidad" con Hamás por el reconocimiento español al Estado palestino, un movimiento que considera un "premio" para el grupo islamista palestino al que tilda de "terrorismo satánico". Así lo ha hecho Abascal durante su intervención en el Congreso, tras anunciar Sánchez que el Consejo de Ministros procederá al reconocimiento de Palestina el próximo martes, al entender que este movimiento es fundamental para la convivencia en paz en esta región tras la escalada en el conflicto entre Hamás e Israel.

Para el líder de Vox, el reconocimiento de Palestina "es únicamente complicidad con el mal", en alusión a Hamás, y cree que supone "un premio retroactivo" para el grupo, que además "ha aplaudido" al Gobierno. Asimismo, Abascal ha reprochado al jefe del Ejecutivo adoptar una posición de "equidistancia" respecto al conflicto, agravado por la masacre cometida por Hamás el 7 de octubre.

El ataque generó una respuesta israelí que ha dejado más de 35.000 palestinos muertos. Abascal ha querido diferenciar entre "el terrorismo satánico" y "un Estado democrático como es Israel" y ha aludido a las imágenes de la masacre de octubre. "Ya sabemos cómo actuaría Sánchez si pasara aquí, no defendería a los españoles ni a sus intereses, sería una equidistancia insoportable", ha abundado.

Del mismo modo, ha reprochado a Sánchez un 'tuit' de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en el que hablaba de que Palestina debía existir "desde el río (Jordán) hasta el mar (Mediterráneo)", palabras que, a juicio de Abascal, significan la "destrucción y la desaparición" de Israel. "Esto es lo que tiene en su Gobierno", ha afeado.

Sánchez propone que el debate de hoy en el Congreso sea un "punto y aparte" en la "deriva de crispación"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comenzado su comparecencia de este miércoles en el Congreso apelando a los grupos para que esta sesión, se convierta en un "punto y aparte en la deriva de crispación que se ha apoderado de las Cortes Generales".

"Debatamos, discrepemos, critiquemos los argumentos del otro, pero hagámoslo desde la cortesía parlamentaria, no desde la mentira y el insulto", ha dicho Sánchez al principio de su intervención en el debate de este miércoles en el Congreso.

Sánchez comparece este miércoles en el Congreso para tratar, entre otros asuntos, el último Consejo Europeo, la situación en Oriente Medio y la denuncia contra su esposa, Begoña Gómez, por sus actividades profesionales.

En un símil futbolístico, Sánchez ha pedido a los grupos que se "practique el juego limpio, yendo al balón y no a por los jugadores". "Esto es lo que propongo, no sé muy bien porque se dan por aludido algunos diputados y diputadas de la bancada de la oposición", ha agregado ante el murmullo en los escaños.