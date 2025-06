El PNV exige a Sánchez "respuestas claras, limpias y sin atajos": "No estamos para proteger gobiernos"

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha reclamado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que comparezca "cuanto antes y no el 9 de julio" para que "delimite los detalles del caso" a raíz del informe de la UCO de la Guardia Civil y "certifique que no hubo financiación irregular" en el PSOE. "No estamos para proteger gobiernos, sino para proteger la dignidad democrática. Ni el PP con su ruido y exageraciones, ni el PSOE con su silencio. Nosotros buscamos respuestas claras, limpias y sin atajos", ha destacado.

Así lo ha reivindicado en un acto que el PNV de Navarra ha celebrado este sábado en Pamplona con motivo de su 115º aniversario y en el que ha lamentado que "estamos asistiendo a una serie de hechos de corrupción que nos preocupan profundamente" porque "es la antítesis de lo que concebimos como acción institucional" y por "el descrédito general hacia la política que estos hechos provocan en unos tiempos en los que la convicción en el sistema democrático deviene fundamental".

Esteban ha defendido que el PNV "ha mantenido la misma posición desde el primer momento con respecto a estos hechos" exigiendo "claridad y explicaciones". "No supimos en su momento por qué se cesó al ministro Ábalos. Nos hemos ido enterando con cuentagotas", ha criticado, para rechazar "una trama cutre donde las haya". "Hoy el 'soy feminista porque soy socialista' de Ábalos en campaña es sonrojante. Desde luego ya sabemos que feminista no es. Honrado tampoco. Socialista no sabemos", ha subrayado. El presidente del PNV ha destacado que lo que "sí conocemos" es que "fue secretario de Organización del PSOE, como también lo era Santos Cerdán". "Nada menos que dos secretarios de Organización seguidos", ha resaltado.

Aitor Esteban ha reconocido que "las imágenes que estamos viendo, con la entrada de la Guardia Civil en ministerios, domicilios y sedes son ciertamente impactantes". "No escondemos la gravedad del momento en que nos encontramos. Por eso urge que el PSOE delimite los detalles del caso y certifique que no hubo financiación irregular", ha remarcado.

"En todas las organizaciones puede suceder que alguien actúe en beneficio propio saltándose las normas externas e internas. Pero la sospecha anidará en la sociedad si no puede delimitarse", ha advertido.

Esteban ha insistido en que el PNV ha mantenido "una postura coherente desde que conocimos los primeros datos" y ha considerado que Sánchez "debe comparecer cuanto antes, no el 9 de julio". "Y no debería hacerlo mezclando asuntos como la OTAN o el Consejo Europeo en una misma comparecencia. Eso es simplemente inadmisible. No puede ser que este asunto se decida en una porrusalda de debate de muchos temas", ha rechazado.

Así, ha destacado que las decisiones del PNV en el Congreso "son y serán coherentes con esta posición". "No estamos para proteger gobiernos, sino para proteger la dignidad democrática. Ni el PP con su ruido y exageraciones, ni el PSOE con su silencio. Nosotros buscamos respuestas claras, limpias y sin atajos", ha concluido.

"Vuelven a sobrevolar tiempos pasados y dolorosos en Navarra"

Por su parte, el presidente del PNV en Navarra, Unai Hualde, ha destacado que "es muy importante lo que hemos construido estos últimos años, con generosidad, con capacidad para acordar entre diferentes y por eso es especialmente doloroso y triste vivir lo que estamos viviendo estos días con el PSOE".

"Vuelven a sobrevolar sobre nuestra mente tiempos pasados y dolorosos en Navarra con dirigentes del PSOE en los años 90 y eso nos indigna y nos enfada", ha manifestado Hualde, que ha llamado a "actuar con responsabilidad y con contundencia".

"Lo hemos sabido hacer en el pasado y lo sabremos hacer en el futuro", ha subrayado, para recordar que Geroa Bai ha apoyado en el Parlamento de Navarra "todas las iniciativas" para que "quede absolutamente claro todo lo que se refiere al Gobierno de Navarra: auditorías, informes de la Cámara de Comptos, comparecencias, comisión de investigación...". Con el objetivo de que "todo quede meridianamente claro", ha remarcado el presidente del PNV en Navarra, que ha resaltado que su partido, "tanto en la oposición como en posiciones de gobierno, siempre ha actuado por el interés general, con ética, por el bien de nuestro territorio". "No tenemos nada que esconder y podemos ir con la cabeza bien alta", ha recalcado.