El PNV reivindica "su ambición nacional" sin poner "palos en las ruedas"

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha reivindicado este domingo en Bilbao el liderazgo del PNV en la construcción de "la nación vasca" y ha destacado la histórica "ambición nacional" de los jeltzales. "Llevamos 130 años caminando hacia delante, con hechos, y sin poner palos en las ruedas", ha asegurado.

Esteban, junto al Lehendakari, Imanol Pradales, han protagonizado en una abarrotada Plaza Nueva en Bilbao su primer Aberri Eguna desde que ambos fueran elegidos para liderar el PNV y el Gobierno vasco, repectivamente.

En su intervención en este Día de la Patria Vasca, que celebran con el lema Euskadi gara. Mundialak gara! (Somos Euskadi. Somos mundiales)", el líder de la formación jeltzale ha asegurado que "un país se hace poco a poco, va evolucionando y mejorando a veces imperceptiblemente". "Y en este país hemos mejorado mucho", ha subrayado, para destacar los logros conseguidos por el PNV para Euskadi.

"¿Quién ha conseguido la prevalencia de los convenios vascos sobre los estatales?, el PNV. ¿Quién la transferencia de ferrocarriles, la de homologación de títulos o la de Costas para la Comunidad Autónoma Vasca, y la de tráfico para Navarra?, el PNV. ¿Y la sustitución de la Guardia Civil por la Ertzaintza en puertos y aeropuertos?, el PNV", ha subrayado.

También ha añadido que ha sido su partido el que "ha conseguido que la selección nacional vasca de pelota compita en torneos oficiales internacionales", el que ha logrado actualizar el Concierto Económico o la flexibilización de la deuda, que "las leyes se publiquen en el BOE en euskera con plena validez jurídica", que la lengua vasca "se establezca como requisito en el cupo de las vacantes de la administración de justicia en la Comunidad Autónoma Vasca", los terrenos de Loiola o la supervivencia del sistema de previsión social de los y las cooperativistas de Mondragon".

"Así que no nos hablen de ambición nacional (en referencia a las apelaciones que les ha hecho EH Bildu). Este partido viene demostrando su ambición nacional día a día, año a año, desde hace más de 40, desde hace 130 años, caminando hacia delante y sin poner palos en las ruedas", ha indicado.

Pese a quienes auguraban que el pueblo vasco iba a desaparecer ante las dificultades y "torbellinos" que se les presentaba por delante, ha subrayado: "Aquí estamos, dueños de nuestra identidad". También ha recordado que han sabido resistir a quienes querían "subyugarles" siglo tras siglo, "los jacobinos de Francia" y los "fervientes unitaristas de España, de todos los colores". "Franco creyó que nos había ganado, pero aquí estamos de pie. ¡Nosotros hemos sido los verdaderos vencedores!. ¡Aquí seguimos firmes!", ha subrayado.

"Un mundo abierto"

El presidente del EBB del PNV ha destacado que "el mundo es día a día más abierto" y los vascos están "cada vez más presentes en los cinco continentes". "Por otra parte, como consecuencia de la globalización, gentes de muy variada procedencia se van asentando entre nosotros. Son ya parte de nosotras y nosotros; no solo de nuestras ciudades y barrios, de nuestras empresas y escuelas, también y sobre todo de nuestras familias. Son nuestra familia, se integran en esta sociedad, como ha sido así durante siglos y generaciones", ha señalado.

Según ha defendido, "la nación vasca ha sido siempre integradora, ese ha sido el secreto de su éxito y su perdurabilidad a pesar de su pequeñez". "Y así sucederá en esta ocasión también", ha remarcado.

El líder jeltzale ha recordado que sus apellidos son Esteban Bravo. "No sé quién será el o la siguiente; si se apellidará Agirregomezkorta, Martínez o García; o puede que Hassan, Diop o Iriarte; o quizá Dupont, Popescu, o Barinagarrementeria, pero de lo que no tengo ninguna duda, absolutamente ninguna duda, es de que su única patria será Euskadi", ha dicho con convicción.

Aitor Estaban e Imanol Pradales, este domingo en Bilbao. / Miguel Toña / Efe

El aviso de Pradales al "Estado jacobino"

Por su parte, el lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado este domingo en Bilbao que Euskadi es "una nación", que no permitirá que se le impida avanzar en su autogobierno ni tampoco estar "subordinada" a un Estado "jacobino y centralista". Además, ha asegurado que prepararán "las bases de nuevo autogobierno vasco" para lograr un marco de bilateralidad y un sistema de garantías que "impida decisiones unilaterales" que "erosionen" sus competencias.

El lehendakari ha puesto en valor el Estatuto de Gernika y ha avisado de que no aceptan "excusas". "No vale decir que no es el momento o que 'hay otras prioridades'". "No vale decir que algunos temas 'son muy complejos' y no se puede avanzar", ha indicado.

También ha precisado "el enorme esfuerzo" que les está costando "lograr cada una de las transferencias" y ha recordado que tienen "un calendario pactado con el Gobierno español", que "va demasiado lento". "¡El pacto obliga!, el Gobierno español debe aplicar más ritmo para cumplir el Estatuto y el calendario pactado en su integridad. ¡No vamos a parar hasta lograrlo!", ha aseverado.

No obstante, ha dicho que deben "ir más allá, ser ambiciosos" con el futuro. Para ello, prepararán "las bases del Nuevo Autogobierno Vasco", para que Euskadi se dote de "un marco de bilateralidad efectiva, un sistema de garantías que impida decisiones unilaterales que erosionen o limiten el Autogobierno acordado".

Pradales ha recordado su primer viaje oficial a Bruselas hace medio año, cuando EH Bildu dijo que "ir a Europa es perder el tiempo" y, a su vuelta, cuando la formación soberanista aseguró que era "hacer política placebo". "Precisamente ahora con la que está cayendo, cuando más hay que estar en Bruselas y nos dicen semejante barbaridad", ha censurado.

Tras apuntar que no quiere "entrar a valorar quiénes son los aliados internacionales" de EH Bildu "ni tampoco sus dudas y reservas para condenar la invasión rusa en Ucrania", ha señalado que esta semana, "a cuenta de las medidas que hemos propuesto para hacer frente a los aranceles, esta vez han dicho que están dispuestos a corresponsabilizarse". "Ya veremos", ha apostillado.