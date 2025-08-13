Los políticos echan más leña al fuego con medio país en llamas

España continúa asediada por una ola de incendios que devora ya ocho comunidades, ha obligado a desalojar a cerca de 10.000 personas y mantiene a siete heridos graves, cuatro de ellos críticos, tras causar el martes dos muertos. Los bomberos trabajan sin descanso en Orense, León y Zamora, mientras los políticos echan más leña al fuego con el ministro de Transportes, Óscar Puente, defendiendo sus críticas tuiteras a los presidentes Juanma Moreno (Andalucía) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), mientras que Alberto Núñez Feijóo exigía su dimisión.

Hay incendios activos en Galicia, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Madrid, además de Asturias y Comunidad Valenciana, las últimas en solicitar el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias. Pedro Sánchez solicitó precaución ante una situación que “sigue siendo grave”, mientras que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, dijo que el Ejecutivo ha movilizado todos los medios materiales y humanos para combatir las llamas.

El Gobierno mantiene en preaviso a la Unión Europea para poder solicitar medios de emergencia, aunque de momento no lo ve necesario; en cambio, Feijóo dijo que “hemos de pedir ya, ya, ayuda de medios aéreos a la UE, que para eso está”.

Y aunque la ola de calor dio una ligera tregua ayer, preocupa la previsión de tormentas secas, por el peligro de que reaviven fuegos como el que se inició en Molezuelas de Carballeda (Zamora) y se extendió a León. Las autoridades vigilan la virulencia del fuego, que en lo que va de año ha quemado 98.784 hectáreas en España en un total de 199 incendios forestales, según los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales. La superficie calcinada dobla la del mismo periodo en 2024, cuando 219 fuegos arrasaron 42.615 hectáreas, aunque 2022 permanece como el peor año ya que por estas fechas habían ardido 306.555 hectáreas.

Hasta 11 espacios naturales de Castilla y León se ven afectados por grandes incendios forestales en León, Zamora y Palencia, que causaron el martes la muerte de un voluntario en León, mantienen desalojadas a 8.200 personas y provocan cortes en carreteras.

Cuatro de los siete heridos por quemaduras en las provincias de Zamora y León permanecen en estado crítico, con quemaduras en uno de los casos en el 85% de su cuerpo.

Los siniestros que más preocupan son los de Molezuelas de la Carballeda y Castrocalbón, en Zamora y León, que han arrasado 18.000 hectáreas. De gran magnitud son también los de Yeres, Llamas de Cabrera y Anllares del Sil, en León; Puercas (Zamora) y Resoba, en la provincia de Palencia, todos ellos con el nivel 2, el máximo establecido por el protocolo.

Además, en nivel 1 se encuentran otros tres en León: los de Pardesivil, Orallo y Fasgar, este último el que arrasó el paraje cultural y natural de Las Médulas. Otros ocho fuegos permanecen activos en la comunidad, sin llegar a los niveles máximos de gravedad, y se han controlado ya los de La Bastida (Salamanca), Paradiña (León) o el de San Bartolomé de Pinares, en Ávila.

Los medios de extinción tuvieron que emplearse a fondo durante toda la noche y ayer por la mañana en Galicia, donde el fuego arrasó ya 8.000 hectáreas, principalmente en Orense. Vecinos desalojados pudieron volver a sus casas, aunque después se confinó a habitantes de O Canizo, A Gudiña, Sandín, Monterrei y hubo nuevas evacuaciones. En la residencia de mayores de Chandrexa de Queixa se desalojaron a grandes dependientes por precaución. El fuego volvió interrumpir un día después la alta velocidad entre Madrid y Galicia, esta vez por el fuego de A Mezquita y A Gudiña.

Tres incendios permanecen activos en Extremadura con dos focos graves: Jarilla y Casares de las Hurdes, ambos en Cáceres, a los que se sumó un tercer fuego en Santibáñez el Alto (Cáceres), de menor magnitud.

En Jarilla, el fuego obligó a evacuar a más de 700 personas en tres localidades. El repunte de este incendio puso en una situación crítica al municipio de Cabezabellosa, donde las llamas avanzaban hacia las viviendas y se envió un mensaje masivo de ES-Alert a los vecinos que se negaron a marcharse para que se confinaran en su casas.

La extinción de los diez fuegos que ayer por la mañana continuaban activos en Asturias se vio dificultada por el viento, lo que llevó al Gobierno asturiano a elevar el nivel de alerta y solicitar el apoyo de la UME. Preocupa especialmente la situación en Cangas del Narcea.

Por la mañana, Puente defendió desde Sorbas (Almería) sus mensajes el día anterior en X criticando a presidentes autonómicos del PP durante la ola de incendios, asegurando que no se ha “cachondeado” de la situación, sino que expresó su “indignación” con ironía y sarcasmo, y acusó al PP de no estar “al pie del cañón” en emergencias graves. “No hay una catástrofe que les haya pillado trabajando”, remarcó.

Feijóo cargó contra el Gobierno por la “ausencia de políticas contra incendios” y acusó a Puente de dedicarse a “frivolizar con el dolor ajeno”. “Cuando un ministro, como el señor Puente, se dedica a incendiar la vida política, cuando además es un ministro que tiene a su Ministerio incendiado desde hace años, entonces es cuando te das cuenta de la frivolidad en la que se mueve el Gobierno actual”, zanjó.

“Esperamos las ayudas para salir de este infierno”

El plan específico para el espacio natural y cultural de Las Médulas anunciado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como respuesta al incendio forestal de este Patrimonio de la Humanidad se ve con cautela en la zona, cuyos alcaldes y vecinos reclaman ayudas para “salir del infierno”, después de sentirse “abandonados”. Así lo indicó el alcalde de Carucedo, el municipio más afectado, Alfonso Fernández Pacios (PSOE).

“Esperemos que sea así y que nos ayuden a salir de este infierno”, afirmó, mientras el operativo de extinción continuba trabajando para controlar el fuego declarado en Yeres, que si bien no afectó a las minas de oro romanas, sí ocasionó una importante pérdida medioambiental para este paraje.

El regidor de Puente de Domingo Flórez, Julio Arias (PP), agradeció la implicación de la Junta “ante una catástrofe” que, coincide, testimonia un acto de “terrorismo” por parte de quien ha provocadio este incendio -que la investigación apunta a intencionado- que lleva seis días poniendo en jaque al Bierzo y a la Cabrera. Por fortuna, Llamas de Cabrera parece que se ha salvado, según el alcalde de Benuza, Domingo Cabo (PP), quien explicó que “ahora el fuego está caminando hacia el lado contrario, pero lo vieron muy mal”, recordó.

Mientras, es la única localidad de Las Médulas que sigue desalojada, al igual que Peñalba de Santiago, aunque allí los vecinos reprochaban que se los sacara por un criterio técnico que no compartían: el humo y no las llamas.

Sobre las medidas a adoptar por la Junta para recuperar la zona, algunas voces apuntan desde Las Médulas que se sienten “totalmente abandonados”, y quedarán muy pendientes del plan especial, que pretende recuperar el Aula Arqueológica y el mirador de Orellán, y reforzar las labores de promoción futura del paraje cultural y natural.

Raquel, una vecina de Yeres, volvió a casa después de que el fuego pasara por encima del pueblo y ve como un “milagro” que su vivienda se haya salvado, ya que todos sus alrededores están calcinados.

Como respuesta a esta situación y, como muestra de su frustración, desolación y rabia, colgó un letrero en el que se puede leer “Nunca más”, para reclamar que cese lo que ve como un abandono de las instituciones. Reconoce que Yeres no es esa España vaciada de la que se habla, sino que la ve como peor aún: “Una España que no existe, de la que se olvidan, y seguimos aquí y aquí vamos a seguir”, avisó.El lamento vecinal es patente al ver cómo las llamas han devorado una zona anexa “y eso no lo vamos a recuperar en mucho tiempo, tal vez nunca”. Piden responsabilidades y no sólo de los incendiarios.