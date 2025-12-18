El PP denuncia el robo del voto por correo en un pueblo de Extremadura y el intento en otros dos

El PP de Extremadura ha denunciado una estrategia "organizada" para robar el voto por correo que se ha traducido en la sustracción, esta madrugada, de los sufragios depositados en la oficina de Correos de Fuente de Cantos, así como en un intento de hacerlo también en Torremejía y Santa Amalia, en estos dos casos sin éxito debido a que las cajas fuertes estaban vacías.

"Nos están robando la democracia", ha afirmado este jueves el secretario general del partido, Abel Bautista, en declaraciones a los medios en Mérida, donde ha dado a conocer este suceso.

Según ha explicado, durante la madrugada algunas personas "de manera coordinada" han irrumpido en estas oficinas con el objetivo de sustraer estos votos y aún desconoce si ha habido más localidades afectadas.

En concreto, ha explicado, han entrado en la oficina de Correos de Fuente de Cantos, que recoge el voto por correo de esta localidad, de Bienvenida y de Calzadilla de los Barros, y "se han llevado la caja fuerte con todo el voto por correo dentro".

En el caso de Torremejía han accedido también en la oficina y han abierto la caja fuerte, comprobando que no había votos por correo, debido, ha explicado Bautista, a que esta localidad deposita diariamente los sufragios recibidos en la ciudad de Mérida.

La misma situación se ha repetido en Santa Amalia, donde "tampoco han podido sustraer nada porque no había voto por correo".

Para el dirigente popular, se trata de estrategia "absolutamente organizada", no de una cuestión puntual, con el único objetivo de "llevarse el voto por correo".

En el caso de Fuente de Cantos, ha precisado, se está estudiando conocer a cuántos votantes afecta la situación, una cifra que desconocen debido a motivos de protección de datos.

Ante esta situación, Bautista ha instado a los responsables políticos de los municipios afectados a poner en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad los detalles que tengan de estos sucesos con el fin de que se abra una investigación este mismo jueves.

De igual manera, ha propuesto que se establezca un "procedimiento extraordinario" para que los ciudadanos afectados por la sustracción de Fuente de Cantos puedan ejercer su derecho al voto.

Este suceso se une a la denuncia que ayer formularon los populares de que las papeletas de su partido no iban en la documentación remitida a ciudadanos que han solicitado ejercer el voto por correo.

Por esta razón, sobre las diez de la pasada noche pusieron los hechos en conocimiento de la Junta Electoral advirtiendo de que no se había garantizado el derecho de los electores a ejercer libremente su voto y, por tanto, a elegir al partido que quisieran "teniendo en cuenta que la papeleta del Partido Popular no venía dentro".