El PP exige "discreción" a Guardiola en su negociación con Vox: "Hay que hacer menos ruido en los medios y trabajar más"

La vicesecretaria de Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha apelado este lunes a la "responsabilidad" y a la "discreción" en la negociación que mantienen en Extremadura la presidenta en funciones, María Guardiola, y Vox. A su entender, hay que "hacer menos ruido en los medios".

"Hay que hacer menos ruido en los medios de comunicación y trabajar más en el ámbito de las mesas de negociación con discreción y teniendo muy claro que lo importante es darle cuanto antes un Gobierno a Extremadura", ha declarado Fúnez en una rueda de prensa en la sede del PP tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo.

Al ser preguntada si ve posible llegar a un acuerdo con Vox en Extremadura -después de que la formación de Santiago Abascal anticipase un "no rotundo" hace unos días- antes del día 3 de marzo, día en que está fijada la sesión de investidura, Fúnez ha dicho que en el PP nacional tienen "esperanza en el sentido de la responsabilidad".

Así, Fúnez -que ha ejercido este lunes como portavoz nacional del PP- ha insistido en que ese "sentido de la responsabilidad" debe dirigir las conversaciones que en este momento se están llevando a cabo en Extremadura.

Según la dirigente del PP, Guardiola debe ser la persona que "lidere el futuro Gobierno de Extremadura". "Lo que estamos diciendo es que esas negociaciones tienen que regirse por la estabilidad, que es lo que quieren los extremeños, y también por la proporcionalidad. Aquí sí que me gustaría decirles algo: yo creo que aquí hay que hacer menos ruido en los medios de comunicación", ha demandado Fúnez, para recalcar que hay que tener "muy claro que lo importante es darle cuanto antes" un Gobierno "estable" a Extremadura

En cuanto a si Feijóo se va a implicar personalmente en la negociación con Vox y si tiene previsto llamar a Santiago Abascal, Fúnez ha indicado que el PP nacional respeta "absolutamente la labor negociadora que están haciendo tanto María Guardiola en Extremadura como Jorge Azcón en Aragón en Aragón".

"Y por lo tanto, ellos saben exactamente cuáles son las líneas que están marcadas, de sus gobiernos, de esos futuros gobiernos", ha señalado, para dejar claro que esos pactos responderán a "los principios y valores" del PP y a sus "objetivos programáticos".

Feijóo "confía totalmente" en sus barones

En este sentido, ha indicado que Feijóo "confía totalmente" en sus barones territoriales pero ha reiterado que en las negociaciones "sobra ruido y falta trabajo serio". "Y por eso es por lo que hoy desde aquí hacemos ese llamamiento a la responsabilidad, a la discreción, a mantener esas mesas de negociación abiertas desde el respeto a lo que las urnas han dicho", ha señalado, para recordar que el PP sacó en Extremadura "más de 10 puntos al PSOE" y suman más porcentaje de voto que "toda la izquierda junta".

Al ser preguntada por unas declaraciones de Guardiola en 'OKdiario' --asegurando que ella defiende el "feminismo de verdad" sin "excluir ni demonizar a los hombres"-- y si cree que hay alguna diferencia con Vox en esa materia, Fúnez ha señalado que ella es una "convencida de las políticas de igualdad" y cree en un feminismo "sin etiquetas" y en el que las mujeres "tengan acceso en igualdad de oportunidades y también vivan con igualdad de derechos".

"Y posiblemente, no sé si la señora Guardiola se hacía referencia a ese feminismo que defiende el burka o el niqab en nuestro país, que desde luego son feminismos que no se entienden. Nosotros defendemos ese feminismo que respeta la dignidad de la mujer, que lucha contra la violencia machista", ha finalizado.