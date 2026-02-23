El PP fija sus líneas para pactar con Vox: proporcionalidad, coherencia programática y aprobación de los Presupuestos

El PP ha fijado este lunes las líneas básicas que deben regir sus pactos con Vox para asegurar la estabilidad institucional. Así, defiende que cualquier acuerdo debe basarse en el "principio de coherencia programática", respeto a "la proporcionalidad" salida de las urnas y compromiso de "aprobación de cuatro presupuestos", entre otras cuestiones.

Así se recoge en el Documento marco para ordenar los acuerdos y dar gobiernos estables a la España autonómica que ha impulsado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para "guiar las negociaciones con otros partidos cuando la aritmética resultante de las urnas así lo justifique", como ha sucedido en las elecciones extremeñas del pasado 21 de diciembre o las aragonesas del 8 de febrero.

Este documento se ha conocido pocas horas después de que la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, haya avanzado que la dirección nacional del partido se implicará en las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón para "facilitar los acuerdos" y evitar una "repetición electoral". Según ha avisado, "defraudar el mandato de la gente es una irresponsabilidad" que sólo beneficiaría al PSOE y a Pedro Sánchez.

Marco de negociación "único, vinculante" y para toda España

En el texto, el PP apuesta por "un sistema de diálogo y consenso que rompa la dinámica de chantaje político y privilegios injustificables". Además, añade que son una formación de "vocación nacional" y, como tal, se presentan ante los españoles con un proyecto que respeta la diversidad, pero que reconoce "en la Nación un proyecto común".

"En consecuencia, fijamos el siguiente marco de negociación de pactos: único, vinculante y de aplicación en toda España, con el objetivo de garantizar la gobernabilidad con coherencia, proporcionalidad y estabilidad", afirma el PP.

En su decálogo, los 'populares' sostienen que cualquier acuerdo debe basarse en el "principio de coherencia programática", de tal modo que puede aceptar "ampliar las ofertas con las que concurrieron a las elecciones, pero no contradecirlas". Además, señalan que el reparto de poder, "tanto en el ámbito legislativo como en el ejecutivo, debe respetar la proporcionalidad que los ciudadanos establezcan en las urnas".

Asimismo, el PP subraya que los acuerdos deben asegurar la estabilidad institucional porque "ningún Gobierno puede ser útil a la ciudadanía en la permanente incertidumbre". "La buena voluntad debe concretarse tanto en el compromiso de aprobación de cuatro presupuestos como en el establecimiento de un método de seguimiento que garantice el cumplimiento del pacto", finaliza el documento.