El PP llevará al Gobierno al Constitucional por no presentar los Presupuestos

El PP llevará al Gobierno al Tribunal Constitucional por no presentar a tiempo los Presupuestos. Los populares han promovido una iniciativa a través del Senado, que presentará un conflicto de atribuciones. La portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, ha resaltado este viernes que "el Senado no debe admitir ni tolerar" que el Gobierno falte a su "deber constitucional de presupuestar", según ha expuesto en su iniciativa de plantear un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional si el Ejecutivo no presenta un proyecto de ley presupuestaria para 2026.

Esa iniciativa del PP de requerir al Gobierno a aprobar el proyecto, que serviría como aviso antes de plantear el conflicto, será votada en el pleno del Senado el próximo miércoles.

En una nota de prensa este viernes, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha explicado que la intención es "forzar" al Gobierno a que remita a las Cortes el proyecto de presupuestos para 2026.

En el texto de la propuesta, de veinte páginas, al motivar jurídicamente el requerimiento, el PP expone que el Senado no debe admitir ni tolerar la ausencia de proyecto presupuestario cuando ha pasado el plazo constitucionalmente establecido (30 de septiembre), "ni tampoco puede admitir la práctica fraudulenta de modificación presupuestaria al margen del Parlamento como consecuencia de la falta de presupuestos".

En ese sentido, el comunicado del PP destaca que "la prórroga injustificada y continuada de los presupuestos atenta contra los derechos de los senadores de trabajar para debatir, enmendar y votar" la ley presupuestaria.

Octavo conflicto

Previsiblemente el requerimiento será aprobado por el pleno del Senado este próximo miércoles y el conflicto se planteará si el Gobierno contestase de forma negativa o bien no respondiese en el plazo de un mes, ni aprobara el proyecto de ley.

Si este conflicto de atribuciones llega al Tribunal Constitucional, será el octavo que envía el Senado contra el Gobierno y el Congreso esta legislatura.

En las catorce legislaturas anteriores esta figura de resolución de conflictos entre órganos constitucionales solo había sido empleada en cinco ocasiones.