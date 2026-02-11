El PP prefiere ahora la abstención del PSOE en Extremadura antes que pactar con Vox

El Partido Popular prefiere que el PSOE se abstengan para facilitar la investidura de María Guardiola como presidenta de Extremadura antes que pactar con Vox y que entre la formación de Santiago Abascal en el Gobierno, aunque reconocen que esta abstención es imposible y tendrán que explorar otras opciones.

Así lo han apuntado este miércoles fuentes de Génova, un día después de que Guardiola, ganadora de las elecciones del pasado 21 de diciembre, fuera propuesta como candidata a presidir el Gobierno regional, a pesar de no contar a día de hoy con el necesario apoyo de Vox.

En el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo prefieren, a día de hoy, gobernar en solitario antes que en una coalición y no entregar carteras, sino gestionarlas ellos.

Puesto que ni Vox ni PSOE pretenden abstenerse a cambio de nada, afirman, sólo les queda explorar obtener apoyos a cambio de algo y ese algo puede ser asientos en los consejos de gobierno.

Y, puesto que con el PSOE no quieren gobernar, la única opción posibilista es analizar el contexto político con Vox en cada comunidad autónoma.

El lunes Feijóo hizo un llamamiento a Vox para negociar en los territorios. El líder popular, ante su directiva, advirtió que sería un "error imperdonable" si Vox y PP no negociaran y se unieran para cambiar España y echar a Pedro Sánchez del Gobierno.

Las fuentes del PP afirman ahora que si el PSOE quiere evitar que Vox llegue a los gobiernos lo que debería hacer en Extremadura es abstenerse, una opción que ya ha reclamado públicamente Guardiola, cuyo pleno de investidura tiene como fecha límite el 3 de marzo.

A juicio de Génova, si los socialistas quieren aislar a la extrema derecha ese es el camino y deberían ser consecuentes con este deseo.

Sin embargo, en el PP no creen que vaya a hacerlo porque la baza del PSOE y de Sánchez es dejar que entren en los gobiernos regionales ya que, según los 'populares' son ellos quienes están alimentando al partido de Santiago Abascal.

Aún así, insisten en que por preferir prefieren la abstención de Vox.

A día de hoy las negociaciones entre Guardiola y Vox no atraviesan un buen momento y el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, anunció el martes su "no rotundo" a apoyar a candidata del PP porque "no ha entendido el mandato de las urnas" y no ha dado "garantías" para impulsar sus políticas.

En opinión de Génova -que no está interviniendo en las negociaciones, aseguran- tiene que haber investidura lo antes posible y posponerla siempre es una mala noticia, por lo que sería deseable que Vox rebajara sus exigencias.

La repetición electoral es totalmente desaconsejable en Extremadura y, además, ninguna repetición electoral han cambiado mucho las cosas, apuntan estas fuentes, que a priori no apoyarían que Guardiola no fuera candidata.

Si en Vox no quieren que siga, han afirmado, es porque les gana y es por ello que el PP apuesta por mantener a Guardiola.

Las fuentes de Génova han precisado además que, por la semántica de Vox, se ve claramente que el partido de Abascal tiene más aprecio a Jorge Azcón, ganador de las elecciones de Aragón, que a Guardiola.