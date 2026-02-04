PP y Vox tensan la negociación para investir a Guardiola en Extremadura con un duro cruce de reproches

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, en un acto el pasado martes.E

El Partido Popular y Vox protagonizan este miércoles un nuevo cruce mutuo de críticas en redes sociales en relación a la negociación para conformar gobierno en Extremadura tras las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre, que ponen de manifiesto que la situación está cada vez más enconada.

Así, el portavoz parlamentario de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha recriminado en X que "la misma señora (en referencia a María Guardiola) que nos llamó xenófobos, machistas y homófobos..." diga que hay que hacerla presidenta cuanto antes para evitar unas elecciones, respondiendo a las declaraciones de este martes de la presidenta de la Junta.

"La misma que dijo que no permitiría que entráramos en los gobiernos… La misma que convocó elecciones sólo porque pensaba que tendría mayoría absoluta… La misma que nos decía que no sabía qué pintábamos en la Asamblea… La misma cuyo consejero decía que nuestras propuestas las sacamos de la barra de un bar… Dice ahora que hay que hacerla presidenta cuanto antes y evitar unas elecciones, de las cuales ella y sólo ella, volvería a ser responsable", ha escrito el dirigente de Vox.

Estas palabras han sido replicadas en esta misma red social por el secretario general del PP, Abel Bautista, para quien "sobran los reproches y los ataques y falta transparencia".

"Si los extremeños conocieran vuestro catálogo de exigencias y la respuesta del PP se acabaría la escenificación que os hace mantener una tensión que ni los votantes del PP ni los de Vox nos han pedido".

Además, añade que "querer un acuerdo no es ninguna afrenta, es lo razonable. Y lo sabes".

Este nuevo cruce de reproches se produce un día antes de que el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, abra el período de consultas previo a la propuesta de candidato a la Presidencia de la Junta, que será con la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, mientras que el viernes 6 será el turno para el representantes de Vox.

Ya el próximo lunes le tocará el turno a la portavoz del Grupo Socialista, Piedad Alvarez, y cerrará la ronda el martes 10 la presidenta de la Junta en funciones y presidenta del Grupo Parlamentario del PP, María Guardiola.

El 21 de diciembre de 2025 el PP ganó la elecciones en Extremadura con 29 escaños (uno más) y el 43,1 % de votos, sin lograr la mayoría absoluta, mientras que el PSOE se desplomó hasta su mínimo histórico al obtener un 25,7 % y 18 escaños, diez menos que en 2023.

Vox subió hasta los 11 (seis más) y el 16,9% de votos, mientras que Unidas por Extremadura consiguió siete diputados (tres más) con un 10,2%.