El presidente de la gestora del PSOE extremeño niega las acusaciones de acoso laboral y anuncia acciones legales

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura y delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana, ha reafirmado que son "mentira" las publicaciones de algunos medios sobre las acusaciones por acoso laboral difundidas por una militante del partido en redes sociales.

En este sentido, ha anunciado que iniciará acciones legales "contra quien lance o difunda estos bulos".

"Tras desmentir, una vez más, lo publicado hoy por algunos medios, sobre el acoso laboral que una militante está difundiendo en redes, reafirmo que son mentira", ha señalado en una entrada en su perfil de X, recogida por Europa Press, en el que también anuncia que iniciará "acciones legales contra quien lance o difunda estos bulos".

También el PSOE de Extremadura ha negado este viernes "de manera rotunda" los "extremos" que una militante está difundiendo en redes sociales y tras "desmentir, una vez más, las informaciones publicadas sobre un supuesto acoso o persecución laboral", ha reiterado que "se trata de bulos y mentiras difundidos de manera irresponsable".

Por todo ello, la formación socialista en la región ha anunciado el inicio de acciones legales "contra quienes lancen este tipo de acusaciones falsas y contra quienes, de manera consciente, contribuyan a su difusión". "El PSOE de Extremadura defenderá su honorabilidad y la de sus responsables frente a cualquier intento de difamación", ha recalcado.

Quintana, presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura tras la dimisión de su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, habría sido denunciado por canales internos del partido.