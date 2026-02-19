La propuesta de Rufián cae bien en parte de Sumar pero choca con ERC, Bildu y BNG

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián; la periodista Sarah Santaolalla y el diputado de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado.

La propuesta de unidad electoral del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, le suena bien a Yolanda Díaz y a la mayoría de partidos de la coalición Sumar que lidera la vicepresidenta segunda, principalmente a Compromís y Más Madrid, pero sigue siendo rechazada por ERC, Bildu y BNG.

Rufián lleva tiempo defendiendo la creación de un frente amplio de izquierdas, incluyendo a partidos nacionalistas e independentistas, y en su acto del miércoles concretó más detalles, al proponer un reparto de provincias de forma que se presente en cada una el partido con más arraigo territorial.

Su idea sigue siendo rechazada por su propio partido, ERC, además de por Bildu y BNG, pero empieza a tener más acogida entre la mayoría de partidos de la coalición Sumar.

Maíllo pone el foco en Sumar

Una de las más claras ha sido la vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Gobierno de coalición, Yolanda Díaz, que no acudió a la charla del miércoles entre Rufián y el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Emilio Delgado, pero dijo que le gustaba lo que había visto y oído.

Por su parte, el líder de IU, Antonio Maíllo, que la semana pasada había criticado el personalismo de la propuesta de Rufián, ha celebrado este jueves que hayamos pasado de la fase "melancólica" a una "propositiva", pero ha puesto el foco en el acto del próximo sábado de refundación de la coalición Sumar.

En este acto, los cuatro partidos del espacio Sumar presentes en el Gobierno de coalición con el PSOE (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes) oficializarán su determinación de volver a ir juntos en las próximas elecciones generales con un nuevo proyecto y tendiendo la mano a más formaciones de izquierdas.

Los Comunes destacan el clima de "ilusión"

Fuentes de los Comunes celebran el debate que ha abierto Rufián y destacan que vuelve a haber un ambiente de "ilusión y esperanza".

Y, aunque creen que hay que establecer "sinergias" con todos los actores para tratar de parar el avance de PP y Vox, ponen el foco también en el acto de refundación de la coalición Sumar del sábado.

Buena acogida en Compromís, Más Madrid y Més

Otros partidos del grupo parlamentario Sumar en el Congreso, como Más Madrid, Compromís y Més per Mallorca, han acogido más abiertamente la idea de Rufián.

El portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, dijo en una entrevista en la Ser en representación de su partido que le gustó la charla y que ahora hay que ver la "fórmula concreta" para "parar la ofensiva reaccionaria" de PP y Vox.

Representantes de Compromís como el síndic en Les Corts valencianes, Joan Baldoví, y los diputados en el Congreso Alberto Ibáñez (en el grupo Sumar) y Àgueda Micó (en el grupo mixto), también ven con buenos ojos la idea de Rufián.

"Tiene mucho sentido. Hay que reducir la competencia electoral en la izquierda desde las marcas que ya concentran la ilusión de muchísima gente", ha dicho a EFE esta última diputada.

Fuentes de Més per Mallorca señalan que la propuesta es interesante porque "avanza en la confederalidad", mientras que fuentes de la Chunta Aragonesista defienden que haya listas unitarias en los territorios pero recalcan que no hay una propuesta concreta encima de la mesa.

La negativa de ERC, Bildu y BNG y el silencio de Podemos

En el lado contrario está ERC, que ha vuelto a rechazar la idea de Rufián en boca de su líder, Oriol Junqueras, aunque ha renovado su apoyo a su compañero de partido.

El diputado de Bildu Oskar Matute ha comentado en una entrevista en Radiocable que no está de acuerdo con que nadie diga a los partidos cómo tienen que organizar su propia casa y ha rechazado fórmulas para frenar a las derechas "sin cimientos ni base sólida".

Y fuentes del BNG han indicado que para ellos es central la "autoorganización" también en el ámbito electoral.

Podemos no quiere pronunciarse sobre la idea de Rufián, aunque la formación morada ha dejado claro en varias ocasiones su intención de liderar una coalición de izquierdas "transformadora", para la que tienden la mano a IU pero no a Sumar.