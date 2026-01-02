El PSOE acusa a Feijóo de mentir sobre la dana y le pregunta por su papel "en esta farsa"

El portavoz en el Congreso del PSOE, Patxi López, acusa a Feijóo de "mentir" sobre la dana y le pregunta por su papel "en esta farsa".

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de mentir "para salvar" al expresidente valenciano Carlos Mazón en la gestión de la dana y le ha preguntado por su papel "en esta farsa".

En unas declaraciones facilitadas a los medios, el dirigente socialista ha urgido a Feijóo a entregar a la jueza de la dana la secuencia completa de los mensajes que se cruzó con Mazón durante la tragedia, incluidas sus respuestas, ya que hasta ahora sólo ha facilitado los mensajes del expresidente aunque sí se ha comprometido a hacerle entrega de todas las conversaciones.

Por todo esto, Patxi López cree que Feijóo debería irse "o deberían echarle", pero piensa que los suyos no lo harán porque el objetivo del PP no es construir una alternativa y la única que tienen -ha asegurado- es la que les "impone Vox", una alternativa "machista y xenófoba".

De otro lado, el portavoz del PSOE ha dicho que hablarán con los socios de investidura para la convalidación del decreto que aprobó el Gobierno el pasado 23 de diciembre, que incluye la subida de las pensiones y la prorroga de otras medidas de protección social.

López ha dado por hecho que el PP votará en contra de este decreto, cuya convalidación deberá votarse en un pleno extraordinario durante este mes de enero.

Ataca al PP por ridiculizar la auditoría de las cuentas del PSOE

López, ha censurado este viernes al PP por tratar de "ridiculizar" la auditoría externa sobre su contabilidad encargada por el PSOE y se ha preguntado "dónde está" el análisis de la "caja b" y de los "sobresueldos" que cobraban determinados dirigentes 'populares' y que salieron a la luz con el 'caso Gürtel'.

En una declaración grabada en la sede del PSOE en Portugalete y difundida por el partido, López ha destacado esa auditoría sobre la contabilidad del PSOE encargada a dos catedráticos expertos en la materia demuestra que "no hay financiación irregular".

Por eso, ha cuestionado que la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, intentara "ridiculizar" este estudio, asegurando que se trataba de una especie de 'autoauditoría'. "Es prácticamente como encargar a José Luis Ábalos un informe sobre la abolición de la prostitución o a Paco Salazar sobre acoso sexual", apostilló la portavoz 'popular'.

"Y la cuestión es, ¿dónde está la auditoría de la 'caja b' del PP? ¿Dónde está la auditoría de los sobresueldos en sobres y de la sede de 'Génova' financiada con el dinero en B?. Esa auditoría está en una sentencia que condena al PP como único partido condenado en este país por corrupción", ha concluido López.