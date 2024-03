El PSOE atornilla a Armengol

El PSOE atornilla a Francina Armengol. La portavoz socialista, Esther Peña, lanzó un mensaje de respaldo a la presidenta del Congreso después de que el PP pidiera formalmente su dimisión por su actuación ante la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas cuando era presidenta de Baleares. Así, señaló que “no tiene ningún fundamento” porque su nombre no aparece en el sumario ni en la investigación.

“La señora Armengol no aparece en el sumario ni en ninguno de los documentos en los que se está trabajando en este caso”, indicó Peña, que considera que se está poniendo en duda el “buen nombre” de la ex presidenta balear. En Ferraz, Peña subrayó que no hay ningún artículo constitucional ni tampoco del reglamento de la Cámara Baja que diga que Armengol tenga que renunciar. Consideró, además, que el caso “no va a tener ningún recorrido jurídico que lo avale”. Por tanto, exigió “dejar de ensuciar el nombre de personas” que a su juicio “no pintan nada” e insistió en que el portavoz del PP, Miguel Tellado, debe dar explicaciones porque su nombre aparece en el sumario del caso. El PP considera a Armengol “posible colaboradora necesaria” de la “estafa” que la trama de Koldo García Izaguirre llevó a cabo en Baleares, según indicó ayer el propio Tellado. Estiman que recepcionó y pagó “a una velocidad inusitada” unas mascarillas a sabiendas de que eran “inservibles” y no reclamó hasta tres años después, cuando se produjo el cambio de Gobierno autonómico.

Asimismo, el PP acusó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de esconderse del “mayor caso de corrupción de un Gobierno en ejercicio desde Felipe González”, por su “mutismo” y falta de explicaciones acerca del caso Koldo. La vicesecretaria de Sanidad y Educación popular, Ester Muñoz, lanzó esta acusación después de que su partido registrara la petición de la dimisión de Armengol por los contratos con la empresa de la trama cuando presidía Baleares, y sopesa citar a todos los responsables políticos relacionados con este caso en la comisión de investigación que pondrá en marcha en el Senado.

El PP denunció que la “trama sigue activa” porque sus protagonistas “por acción o por omisión siguen en sus puestos” y aludieron a Armengol o al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que contrató con la trama cuando era presidente canario. Los populares apuntan además al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el supuesto “chivatazo” a los investigados, al actual ministro de Transportes, Óscar Puente, por tener en nómina a cargos que figuran en la instrucción o al hermano de Koldo García, o la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero.

Desde Podemos afirman que el PSOE es el principal responsable del caso Koldo, al haber nombrado como ministro a Ábalos y éste a su vez designar como asesor a Koldo García, y exige que devuelva el “dinero robado” por esta presunta trama en la compra de mascarillas, “incluso respondiendo con su propio patrimonio”. Así lo dijo la coportavoz de la formación morada, María Teresa Pérez, para denunciar que la corrupción es una “práctica bipartidista” y que tanto PP como PSOE están tirándose los “trastos a la cabeza” y buscando “chivos expiatorios”.