El PSOE extremeño propone a Miguel Ángel Gallardo como candidato a la Junta pese a su imputación

La Comisión Ejecutiva del PSOE de Extremadura ha propuesto a su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, como candidato a la Presidencia de la Junta en las elecciones anticipadas del próximo 21 de diciembre pese estar investigado en la causa abierta por la Audiencia de Badajoz por las presuntas irregularidades en la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Diputación de Badajoz, de la que era presidente.

Esta propuesta deberá ser ratificada este miércoles por el Comité Regional del partido y supone además que no habrá elecciones primarias en el partido dada la urgencia para acometer este proceso, según fuentes del PSOE.

Gallardo informará de esta decisión en rueda de prensa, un día después de que la jefa del Ejecutivo regional, María Guardiola, haya convocado elecciones anticipadas ante la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos para el próximo ejercicio.