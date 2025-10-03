Puesta a flote del submarino S-82 'Narciso Monturiol': así es la nueva pieza clave en la modernización de la Armada Española

El submarino Narciso Monturiol (S-82) ha sido botado este viernes en el astillero de Navantia de Cartagena en un acto presidido por la ministra de Defensa, Margarita Robles. Este sumergible es un hito, considerado una de las piezas clave de la modernización de la Armada Española. Con esta ceremonia, el segundo sumergible de la serie S-80 abandona la fase de construcción para adentrarse en un intenso calendario de pruebas que culminará con su entrega oficial en 2026.

El S-82 será sometido a más de 700 pruebas, que incluyen navegación en superficie e inmersión hasta alcanzar la cota máxima. La experiencia y los datos recabados con el primero de los submarinos entregados de esta serie, el S-81 Isaac Peral, permitirá acortar este período en comparación.

Este programa de submarinos convencionales no nucleares "reivindica a esta España grande que representan la Armada, la industria española, Cartagena y la Región de Murcia", ha dicho la ministra de Defensa, Margarita Robles, para quien "tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra Armada", "de las mejores del mundo".

Un salto tecnológico

El S-82 es un submarino de nueva generación construido por Navantia, diseñado para operar con plena autonomía en escenarios oceánicos y litorales. Con una eslora de casi 81 metros, un diámetro de 7,3 y un desplazamiento de unas 3.000 toneladas en inmersión, ofrece una capacidad inédita en la flota nacional. Su dotación estará formada por 32 marinos, con espacio adicional para ocho efectivos en operaciones especiales.

Detalle del S-82

El elemento más innovador de esta nave es su sistema de propulsión anaerobia AIP (Air Independent Propulsion), que mediante bioetanol produce hidrógeno para alimentar pilas de combustible, lo que le permitirá permanecer durante semanas bajo el mar sin necesidad de emerger. Esta autonomía incrementa su capacidad de sigilo y lo convierte en un sumergible muy difícil de detectar. Además, cuenta con un alto grado de automatización que simplifica las operaciones y reduce la carga de trabajo de la tripulación.

El Narciso Monturiol está preparado para lanzar torpedos pesados, minas y misiles, incluyendo proyectiles con capacidad de ataque a tierra, lo que lo convierte en un submarino polivalente capaz de asumir misiones de guerra antisubmarina, antisuperficie y de disuasión estratégica. Su diseño incorpora medidas que disminuyen la firma acústica y mejoran la maniobrabilidad, condiciones indispensables en entornos de alta exigencia operativa.