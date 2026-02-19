Rajoy sólo ve como "líneas rojas" con Vox "el respeto a la ley y a la Constitución"

El ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy, con el presidente de Castilla y León y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco.

El ex presidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy ha apelado este jueves al respeto hacia los resultados electorales para afrontar las negociaciones de su partido con Vox, con frentes abiertos en Extremadura y Aragón y que pueden repetirse en Castilla y León y Andalucía, en las que ha situado como únicas "líneas rojas" el "respeto a la ley y a la Constitución".

Durante un acto de presentación de su libro El arte de gobernar, en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), Rajoy ha defendido que actualmente los acuerdos entre diferentes partidos existen en "muchos lugares del mundo": "Si es preciso, habrá que gobernar", ha resumido.

Sin citar expresamente a Vox, el ex presidente ha afirmado que "hay algunos que han obligado a convocar elecciones en muchos sitios porque no quieren gobernar" y ha expresado sus dudas sobre si habrán cambiado de opinión en ese sentido.

Rajoy ha considerado más perjudicial para los ciudadanos y para la propia democracia que haya gobiernos como el actual de España que se mantienen en el poder pese a no poder aprobar Presupuestos ni llevar leyes al Parlamento.

En su opinión, para España "lo mejor" es "la moderación, la sensatez y el sentido común", pero ha añadido que si es necesario llegar a "entendimientos", deben figurar como "líneas rojas" la Constitución y la ley, que hay que "respetarla siempre".

Sobre el asunto que precisamente dinamitó los gobiernos autonómicos de coalición entre PP y Vox, la inmigración, Rajoy ha lamentado que se haya convertido en "munición electoral para todo tipo de extremistas".

"No a las regularizaciones masivas, no a los papeles para todos, pero no a las afirmaciones de que vamos a expulsar a todos a la calle, porque necesitamos mucha gente para contribuir y para hacer tareas que los españoles nunca van a hacer", ha argumentado Rajoy, partidario de una inmigración "ordenada y legal".

Trump y Estados Unidos

Preguntado por la situación actual de Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, Rajoy ha afirmado que Europa debe "hacer un esfuerzo para mantener las democracias" y se ha declarado creyente en el "vínculo trasatlántico y la OTAN", convencido de que esta será "una de las batallas" que tendrá que dar la UE en el futuro, bajo el principio de que "no va a haber siempre las mismas personas" al frente de la potencia norteamericana.

Ha reconocido que observa "con preocupación muchas de las cosas" que ocurren en Estados Unidos, pero ha añadido que las democracias en general tienen al populismo como "enemigo muy grande", que está "haciendo mucho daño", también en países europeos como Francia, Alemania y en España "tres cuartos de lo mismo", porque "proliferan extremistas de todo tipo por todas partes". El rey emérito

Durante su presentación, Rajoy se ha detenido también en su apoyo a la Corona como institución y expresamente se ha referido al rey emérito y al rey: "No me olvido del rey Juan Carlos, piloto de una transición que llevó a España a la democracia y a niveles de bienestar. Perfecto no hay nadie, salvo los que le critican".

Sobre Felipe VI, ha elogiado su "serenidad, carácter, competencia y madurez", convencido de que los españoles pueden estar "muy tranquilos" con su jefe de Estado.