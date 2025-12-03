'Reconciliación', el libro de Juan Carlos I, ya está en las librerías españolas

Reconciliación, el libro de memorias del rey emérito, Juan Carlos I, llega en español este miércoles a las librerías, casi un mes después de su publicación en Francia, una obra en la que repasa su vida desde su nacimiento en Roma el 5 de enero de 1938, en el exilio.

Unas memorias narradas en primera persona que publica en español la editorial Planeta y cuyo contenido ha llenado ya páginas de periódicos y horas de tertulias en radio y televisión, después de que el pasado 5 de noviembre saliera en francés editado por Stock. En este libro, Juan Carlos I asegura a sus 87 años y desde su retiro en Abu Dabi que la Corona española "reposa enteramente" en él, como dice la Constitución, y reivindica su "herencia" democrática a España, país que añora y al que le gustaría regresar cuando se ha cumplido medio siglo de la monarquía parlamentaria.

Dedicado a su familia (menos a la reina Letizia) y a todos los que le acompañaron en la transición democrática, en la introducción explica la decisión de escribir sus memorias, porque siente que le han "robado" su historia. Y, aunque dice que ha cometido "errores" y que no es "un santo", defiende su legado democrático a un país al llegó con solo 10 años para ser tutelado por Franco, por el que no oculta cierta simpatía.

Reconoce "desvíos sentimentales", de los que apenas da detalles, pero asegura que "la mayor parte" de las "relaciones extraconyugales" que se le atribuyen son "totalmente ficticias". Y sin citar a Corinna Larsen, el monarca asegura que "una relación particular" fue "hábilmente instrumentalizada", lo que tuvo "duras consecuencias para (su) reinado". A raíz de su publicación en Francia, Juan Carlos I concedió varias entrevistas a periódicos franceses y a la televisión France 3, en la que reconoció que cometió "errores", pero dijo que no se arrepiente de su pasado y tampoco tiene remordimientos o intenta "no tenerlos", aunque si pudiese volver atrás, tendría más cuidado.

La llegada a España de estas memorias se produce días después de que el rey emérito asistiera, el pasado 22 de noviembre, a un almuerzo familiar junto a los reyes en el Palacio Real de El Pardo, con motivo del 50 aniversario de la reinstauración de la monarquía, una celebración privada que tuvo lugar al día siguiente de la conmemoración oficial, a la que no fue invitado, y en la que la reina Sofía recibió el Toisón de Oro en un acto institucional. A este libro se refirió también en el vídeo que difundió el pasado lunes 1 de diciembre, en el que señalaba que decidió escribirlo para que los padres de los jóvenes de hoy en día puedan "recordar momentos históricos" y conocer el pasado "sin distorsiones interesadas", un vídeo del que la casa real ha dicho que no estaba informada y que ha considerado que no era "necesario ni oportuno".