El escrutinio del 26-M acabará de madrugada al coincidir tres elecciones

El escrutinio de las elecciones europeas, autonómicas y municipales del próximo 26 de mayo acabará entrada la madrugada al coincidir en una sola jornada tres procesos electorales diferentes y no poder hacer públicos los resultados de las europeas hasta que cierren las urnas en Italia, a las once de la noche.

Así lo ha avanzado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, que ha asegurado que la concurrencia de las tres citas electorales condiciona también el orden de recuento de las papeletas, que empezará por las europeas, seguirá con las municipales y acabará con las autonómicas.

Allá donde se celebren elecciones a los cabildos insulares, esta será la última urna en abrirse y, por tanto, en contarse las papeletas, tal y como establece el artículo 95 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg).

Junto a ello, la normativa europea establece que no se pueden ofrecer datos del escrutinio para el Parlamento Europeo hasta el cierre de los colegios en todos los países. Por lo tanto, no comenzarán a proporcionarse datos de las elecciones europeas hasta las once de la noche, hora a la que cierran los colegios en Italia, el último país en concluir el proceso.

Estos datos estarán disponibles a partir de las 23:00 horas en la página web del Ministerio del Interior de resultados de las elecciones.

No obstante, a partir de las 21:00 horas se empezarán a ofrecer en tiempo real los primeros datos del recuento correspondiente a las elecciones municipales de aquellas mesas que hayan finalizado el escrutinio de las europeas.

Debido al orden de escrutinio marcado por la ley, los datos que vayan apareciendo a partir de las 21 horas reflejarán un porcentaje muy poco representativo del total de las mesas ya que corresponderán a mesas electorales con pocos electores o de poblaciones con escasa población.

Por otro lado, los datos correspondientes a las elecciones autonómicas, en aquellas comunidades en las que se celebran comicios, serán ofrecidos por los Gobiernos autonómicos, una vez que haya finalizado el recuento de las elecciones municipales.