No es no al referéndum catalán

Salvador Illa: "No va a haber un referéndum de autodeterminación porque aumentaría la división de la sociedad". Félix Bolaños: "A mí lo que me extraña es que haya todavía quien apueste por esas fórmulas antiguas, de conflicto y fracaso". No es no. El PSC y el Gobierno echan un pulso a Esquerra Republicana, que en modo electoral busca votos con vista a los comicios catalanes del 12 de mayo e insiste en que negocia con el Ejecutivo de Pedro Sánchez una futura consulta. De momento, no es no...

Desde Londres, el candidato del PSC a la Generalitat descartó rotundamente la posibilidad planteada por ERC: "Hemos sido muy claros: no va a haber un referéndum de autodeterminación, no estamos planteando nada de esto nosotros, porque pensamos que abunda en las divisiones de la sociedad catalana y española, que es justamente con lo que pretendemos acabar", dijo Illa en la Embajada española en la capital británica.

El candidato socialista salió así al paso de las declaraciones de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que el pasado domingo afirmó que su partido ya ha empezado a hablar con el PSOE sobre la convocatoria de un referéndum de autodeterminación.

A juicio de Illa, el mensaje del PSC de cara a las elecciones será "unir y servir", con el fin de "poner los servicios públicos como la primera prioridad de las instituciones de autogobierno de Cataluña". "Todo lo que sea divisivo nos parece que va por el camino equivocado y, por tanto, no lo planteamos ni estamos de acuerdo", subrayó el candidato, a quien las encuestas dan como favorito para los comicios.

En lugar de resaltar las diferencias, Illa abogó por centrarse en mejorar los servicios públicos, como la sanidad y la educación, y en hacer frente a la sequía o a los problemas en las infraestructuras.

En el mismo sentido, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, negó negociaciones con ERC para celebrar un referéndum, al tiempo que reprochó a la formación secesionista que apueste por "fórmulas antiguas, de conflicto y fracaso".

Requerido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bolaños circunscribió las declaraciones de Rovira a la campaña electoral y aseguró que "no son ciertas". En cualquier caso, quiso dejar clara la apuesta del Gobierno por "el acuerdo, por el diálogo, por el futuro y por la convivencia" para Cataluña, en una referencia velada a la Ley de Amnistía a los implicados en el procés, frente a fórmulas "antiguas, que llevaron a fracasos colectivos, a tensión, a conflicto y a enfrentamiento".

"A mí lo que me extraña es que haya todavía quien apueste por esas fórmulas", abundó Bolaños, que cree que esos posicionamientos, que desembocaron en la declaración unilateral de independencia, ocasionaron a Cataluña "la pérdida de una década". "No llevaron a ninguna parte", cerró.

En paralelo, el Gobierno recurrió ayer ante el Tribunal Constitucional la iniciativa legislativa popular que el Parlament admitió a trámite el 20 de febrero para declarar la independencia de Cataluña. Bolaños explicó esta decisión paraliza "de manera inmediata" la tramitación de esta iniciativa al ser el Ejecutivo el que presenta el recurso de inconstitucionalidad.