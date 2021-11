El repunte de los contagios impulsa la ampliación del pasaporte Covid

El auge de contagios del coronavirus en España precipita nuevas medidas para controlar la transmisión. No hay sobre la mesa, por ahora, restricciones de gran calado porque la situación epidémica no es la de hace un año: el 89% de la población está vacunada y la incidencia, aunque en ascenso, es de 88,6 casos por 100.000, y no 470, como era en noviembre de 2020. Pero las comunidades mueven ficha y miran al pasaporte Covid como una nueva herramienta para contener la pandemia.

El Gobierno vasco solicitará esta semana al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco autorización para exigir el certificado Covid en determinadas actividades ligadas al ocio nocturno, como conciertos, y en restauración.

Que se vacune a todo el mundo, por las buenas o por las malas, por lo civil o lo militar"

Concretamente pretende exigirlo a los mayores de 12 años en establecimientos de ocio nocturno, en locales donde se desarrollen actividades musicales y de baile tales como conciertos, o en restaurantes con capacidad superior a los 50 comensales.

La consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, dijo ayer que el Ejecutivo entiende que el Alto Tribunal vasco -que en ocasiones anteriores ha tumbado restricciones del Gobierno autonómico- es conocedor de la situación actual de la pandemia, pero que respetará lo que éste determine.

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, anticipo ayer asimismo que la comunidad plantea pedir el pasaporte Covid en los lugares cerrados en los que hay que quitarse la mascarilla, como ocio nocturno, albergues y hostelería, y aplicado por territorios e indicadores, de forma temporal y proporcional, para que cuente con el aval de la justicia.

Casado explicó que la medida requerirá contar con el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, aunque deberá ser una decisión en la que se definan "territorios, indicadores y tiempo y proporcionalidad".

La Comunidad Valenciana también tiene el propósito de implantar la obligatoriedad del denominado pasaporte Covid en todos aquellos lugares "donde sea razonable" y siempre tratando de "huir de restricciones innecesarias".

Así lo aseguró ayer el president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, tras presentar en Alicante la fundación que gestionará el Centro internacional de Investigación del Envejecimiento.

Puig explicó que la Abogacía de la Generalitat estudia la cobertura legal para acelerar la implantación de la obligación de presentar el certificado de vacunación en determinados espacios y ha dicho que cuando haya un informe definitivo se hará público y se comunicará a los sectores afectados.

El Gobierno de Navarra también está estudiando la posibilidad de solicitar este pasaporte Covid ante una situación que considera que "no es favorable".

El Ministerio de Sanidad y las comunidades seguirán estudiando el conocido como semáforo Covid, que mide el nivel de riesgo de la pandemia proponiendo una serie de recomendaciones en cada uno de los escenarios, para aprobarlo "próximamente".

Un paso más lo dio ayer el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que pidió, más que establecer nuevas restricciones por el Covid-19, que "se vacune a todo el mundo, por las buenas o por las malas, por lo civil o por lo militar", o se obligue a los no vacunados a "quedarse en casa, cerrados a cal y canto".