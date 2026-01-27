Requisitos y criterios para poder acceder a la regularización extraordinaria de migrantes: preguntas y respuestas sobre el proceso

El Gobierno ha iniciado este martes el trámite de urgencia para regularizar de forma extraordinaria a más de medio millón de migrantes, tras un pacto entre PSOE y Podemos. Aunque de momento no se ha hecho público ningún documento que recoja los requisitos del procedimiento, tanto Podemos como el Ejecutivo han desgranado algunos de ellos.

Además, con este procedimiento, el Ejecutivo retoma el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que fue respaldada por más de 700.000 firmas y tomada en consideración en el Congreso de los Diputados en 2024 por todos los grupos menos Vox, pero que ha permanecido bloqueada.

¿A quien beneficia?

La medida se dirige, por un lado, a todos los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025, denegada o no. Respecto a los migrantes económicos, se va a aplicar a los que lleven en España desde el 31 de julio, es decir, que demuestren un mínimo de cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025.

¿Cuáles son los plazos?

Se prevé que los extranjeros en situación irregular puedan solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año. El plazo de tramitación será de máximo tres meses, pero con la mera admisión a trámite de la solicitud -un procedimiento que se prevé que no exceda más de 15 días desde la petición- las personas podrán empezar a trabajar desde el primer día.

¿En qué consiste la autorización y qué vigencia tiene?

En cuanto a la autorización, será de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector. La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá la incorporación posterior a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería.

Asimismo, el proceso permite regularizar simultáneamente a los hijos menores de los solicitantes que estén en España. En este caso, la vigencia será de cinco años. Fuentes de inclusión han precisado a Europa Press que esta vigencia de cinco años solo aplica a los menores y no a sus padres.

Aspectos clave

Otro, según ha informado Saiz, es no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público, conforme al Estado de Derecho. Igualmente, la permanencia en España podrá acreditarse con cualquier documento público, privado o una combinación de ambos.

¿Dónde se puede hacer el trámite?

Para llevar a cabo el trámite para acceder a la regularización, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha avanzado que se habilitarán espacios como subdelegaciones de Gobierno, delegaciones de Gobierno, oficinas de la Seguridad Social. Además, el proceso podrá iniciarse por la vía telemática.

¿Cuántas regularizaciones se han hecho en España?

En España se han llevado a cabo dos regularizaciones extraordinarias impulsadas por el PP (2000 y 2001) y cuatro por el PSOE (1986, 1991, 1996 y 2005). Mientras, a nivel de la Unión Europea se han realizado más de 40 regularizaciones desde los años 90, las últimas en Italia y Portugal en 2020 y 2021.

¿Tiene dotación económica o refuerzo?

El Gobierno no ha especificado si la aprobación del Real Decreto irá acompañada de una memoria económica que permita reforzar las oficinas que se harán cargo del proceso.

¿Necesita el aval del Congreso?

No. El decreto es una fórmula normativa que no requiere aprobación por parte del Parlamento.