El Rey sube la asignación de la Familia Real un 1,5%, igual que los funcionarios

Felipe VI ha dado instrucciones de subir la asignación que perciben los miembros de la Familia Real, él incluido, y los altos cargos de su Casa un 1,5%, conforme a la subida salarial aprobada para 2026 para los funcionarios públicos, según los datos del presupuesto para este año dados a conocer este jueves por Zarzuela.

El presupuesto de la Casa del Rey se mantiene en 8.431.150 euros por cuarto año consecutivo, al estar prorrogados los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 y, como en años anteriores, la principal partida de los mismos es la destinada a los gastos de personal, aunque en 2026 se ha reducido considerablemente.

Según ha informado La Zarzuela en su página web, el Rey percibirá este año 290.000 euros de asignación; la Reina Letizia, 160.000 euros; y la Reina Sofía, 131.000. Por ahora, tanto la Princesa de Asturias como la Infanta Sofía siguen sin percibir ninguna asignación pese a haber superado ya ambas la mayoría de edad.

A los 581.000 euros que percibirá la Familia Real hay que sumar los 901.000 euros que cobrarán los altos cargos, lo que incluye los casi 179.000 euros que percibirá el jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino, o los más de 157.000 que recibirá la secretaria general, Mercedes Araújo, entre otros.

Con todo, el montante más elevado de esta partida es el destinado a incentivos de rendimiento, por 1.818.350 euros, y que recoge los complementos al personal para retribuir su rendimiento, servicios extraordinarios, dedicación e iniciativa en el desempeño de sus funciones.

En total, el apartado de gastos de personal se eleva este año a 3.804.452 euros, un dato que representa un 22,18% menos y que es resultado, según ha explicado la Casa del Rey a "cambios en la normativa interna relativa a gratificaciones de personal" además de haber trasladado al apartado de gastos corrientes en bienes y servicios de gastos que hasta ahora se incluía en esta partida.

Gastos en bienes y servicios

Por lo que se refiere a este segundo apartado, en 2026 alcanza los 3.729.205 euros, un 21,88% más, resultado del traslado de los gastos ya mencionados y también de los compromisos derivados del proyecto de servicios de comunicaciones y tecnologías de la información y a la realización de estudios y trabajos técnicos para mejorar la comunicación e imagen de la Casa.

Esto incluye arrendamientos y cánones, por 160.707 euros; reparaciones, mantenimiento y conservación, por 35.486 euros; material, suministros y otros, por 2.830.224 euros, lo que incluye los gastos generados con ocasión de las actividades de protocolo y representación de la Familia Real, que ascienden a 639.788 euros; e indemnizaciones por razón del servicio, por 63.000, para el pago de los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención consecuencia de las comisiones de servicio del personal de la Casa.

En esta ocasión, la partida que más de incrementa en el presupuesto es la relativa a inversiones, que asciende a 728.493 euros y que supone un incremento del 132,35%. Según La Zarzuela, esto se debe a compromisos previos así como al desarrollo de nuevos proyectos. Asimismo, el presupuesto de 2026 incluye un millón de euros para gastos financieros y 168.000 euros del fondo de contingencia, entre otros.