Salomé Pradas se descarga de responsabilidad en la dana

La ex 'consellera' Salomé Pradas atiende a los medios a su llegada a los juzgados de Valencia.

La ex consellera de Justicia y Emergencias Salomé Pradas se ha descargado de responsabilidad en la gestión de la catastrófica dana del pasado 29 de octubre y ha asegurado ante la jueza instructora que ella no dirigía nada y que no tenía experiencia ni conocimientos en emergencias.

Pradas ha comparecido este viernes en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), en calidad de investigada, para declarar por su gestión de la dana. Ha querido responder únicamente a las preguntas formuladas por su abogado y su declaración ha arrancado a las 10.15 horas, visiblemente emocionada.

La ex consellera ha comenzado explicando las personas que componían el Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) y, tras ello, ha manifestado que no tenía experiencia ni conocimientos en emergencias. También ha asegurado que ella no dirigía nada.

Además, Pradas ha explicado que hay muchos técnicos que se deben coordinar para atender este tipo de emergencias, entre ellos autonómicos y del Gobierno central, y ha asegurado que el director del Mando Avanzado era José Miguel Basset, ex inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos.

La ex consellera ha acudido a los juzgados a las 09:17 entre gritos de "asesinos" y "Mazón dimisión". A su llegada, los manifestantes han hecho sonar una sirena. Seguidamente, víctimas y familiares se han abrazado y han comenzado a llorar preguntando a los políticos "dónde estábais a esas horas".

Pradas ha llegado a la Ciudad de la Justicia ante una gran expectación mediática y, preguntada por si podía atender a los medios, ha contestado que lo haría a la salida, al igual que su abogado, Eduardo de Urbano.

La concentración de familiares y víctimas de la riada, así como asociaciones, se ha empezado a ver en la Ciudad de la Justicia pasadas las 8.30 horas. Portaban pancartas en las que se podía leer 'Asesinos'; 'Justicia por mi marido y mis hijos'; 'Nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia' o 'Mazón dimissió. Associació Víctimes de la Dana'.

Además, algunos concentrados en los juzgados llevaban camisetas en las que se podía leer '229 fallecidos, 0 responsables. Valencia no olvida', y se ha exhibido una figura gigante de Mazón con la cara sonriente y las manos rojas simbolizando que están manchadas de sangre.

La juez instructora acordó la citación de Pradas porque era la persona que el día de la riada tenía atribuida como máxima autoridad el proceso de adopción de medidas de autoprotección de la población y, respecto a Argüeso, apuntaba que era "necesaria" su declaración dada su "relevancia orgánica y, por ende, decisoria".

Tras conocerse estas imputaciones, Pradas emitió un comunicado en el que subrayaba que "desde el primer minuto hasta el último" del día 29 estuvo atendiendo las funciones institucionales que correspondían según la normativa aplicable.

Pradas recalcó que "siempre" estará a disposición de "poder ayudar a que se conozca toda la verdad sobre las circunstancias que rodearon a la gestión de la emergencia de la catástrofe natural". Este viernes tendrá oportunidad de responder a las preguntas de la jueza, fiscal, acusaciones y defensas.