Sánchez defiende que "no habrá impunidad" y admite que Ábalos le informó de la visita de Delcy Rodríguez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido esta mañana que su Gobierno ha actuado "con total contundencia" ante "cualquier atisbo de corrupción que se haya podido producir" y ha anunciado que su Ejecutivo "es un Gobierno limpio, que nada tiene que ver con esas prácticas rayanas en la corrupción".

Tras mantener un encuentro en el Vaticano con el papa Francisco, Sánchez se ha pronunciado por primera vez sobre el informe que la UCO ha remitido al juez que investiga el caso Koldo y ha recordado que su partido expulsó a José Luis Ábalos y le reclamó el acta de diputado. "A diferencia de lo que ha ocurrido en épocas pasadas, con mi Gobierno si hay algún caso de corrupción tendrá que ser la justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado quien lo determine, no va a haber impunidad. Quien la haga, la paga", dijo.

"Quiero trasladar a la ciudadanía que lo más importante en esa actuación es responder de forma determinada, colaborar con la Justicia, ser transparente por parte de un Gobierno limpio que no tiene nada que ver con esas practicas faltas de ejemplaridad y rayanas con la corrupción (del pasado) y también que no va a haber impunidad", ha añadido.

La UCO sostiene en su informe que Ábalos informó a Pedro Sánchez de que iba a reunirse con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, a pesar de que esta tenía prohibido entrar en la Unión Europea (UE).

El documento incluye la captura de pantalla de una conversación con un mensaje enviado supuestamente por Ábalos al jefe del Ejecutivo.

Pedro Sánchez ha reconocido que el ex ministro Ábalos le informó de esta visita, pero que fue cancelada al constatar que sobre Rodríguez pesaban "sanciones individuales". "En relación con el viaje, o mejor dicho el no viaje de la vicepresidenta de Venezuela a España, la participación del Gobierno de España y la mía en particular sobre esta cuestión es la siguiente: las visitas privadas y oficiales de vicepresidentes del Gobierno o de ministros y ministras de múltiples gobiernos del extranjero son muy cotidianas y asiduas. A mi efectivamente el ex ministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a España y cuando el Gobierno de España se percató de que había unas sanciones individuales a la vicepresidenta de Venezuela efectivamente se canceló esa visita".

Por lo tanto, dijo, "cualquier otra visión que tenga que ver con supuestas prácticas delictivas tendrán que ser las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Justicia quien lo dirima y tendrán que responder aquellas personas involucradas".