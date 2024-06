Sánchez desliga la financiación de la investidura de Illa

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este miércoles a la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, que cumplirá el pacto que cerró con ERC para su investidura reformando el sistema de financiación autonómica y reconociendo "una singularidad al pueblo de Cataluña" y ha desvinculado este compromiso de la eventual investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

Así lo ha dicho en el Pleno del Congreso después de que la portavoz del partido de Carles Puigdemont exigiera una financiación "justa" para su comunidad y preguntara al jefe del Ejecutivo si Cataluña sólo podrá lograr ese objetivo si se inviste al líder del PSC.

Sánchez ha invitado a Nogueras a "leer los acuerdos de investidura", en concreto el que cerró con ERC. "Lo que asumí fue el compromiso de reformar el sistema de financiación autonómica y reconocer una singularidad al pueblo de Cataluña", ha recordado.

"Eso es lo que he pactado con Esquerra Republicana y es el compromiso que voy a cumplir durante esta legislatura, también con ustedes, por supuesto", ha abundado, incidiendo en que ese es su compromiso, con independencia de que Illa consiga o no ser investido.

"No es un privilegio"

Previamente Nogueras había subrayado que la financiación de los catalanes depende de los Presupuestos Generales en del Estado y no de "una investidura". También ha instado al presidente a dejar de hablar de forma "irresponsable" de "financiación singular" para su comunidad "como si fuera un privilegio" porque, ha destacado, Cataluña no necesita "ningún favor ni trato especial" sino que se le pague lo que "le corresponde".

"La gente de Cataluña, independentista y no independentista, no pide una financiación singular, necesita una financiación justa y que se pague a los catalanes aquello que corresponde a los catalanes, no lo que a usted le parezca o le convenga", ha avisado Nogueras, recalcando al presidente que el dinero "no es suyo" ni puede hacer con él "lo que quiera".

Así, ha apuntado que "cada catalán pierde 2.700 euros anuales por el único hecho de formar parte del Estado español" mientras que un extremeño gana 3.200 o un castellanoyleonés 1.800".

"Deberían preocuparse todos ustedes un poco más de la vida de las personas y un poco menos de las sillas, las poltronas, las encuestas y los titulares porque más de la mitad de la población pasa por dificultades para llegar a un nivel de mes", ha añadido la portavoz de Junts.

"Y si no coloca a Illa, ¿qué nos den a todos?"

Y después ha preguntado directamente a Sánchez: "¿Los catalanes sólo nos merecemos el dinero que nos corresponde si usted consigue colocar a Illa en el Gobierno de Cataluña y si no, ¿qué? ¿Que nos den a todos?, porque eso es exactamente lo que está usted diciendo".

Además, ha recordado al jefe del Ejecutivo que Junts negocia con el PSOE fuera de España y con un mediador internacional no "por capricho" sino porque les han demostrado que los socialistas "no son de fiar". "Y no se confundan, nuestro trabajo aquí no es hacer que usted o un partido político español le vayan bien las cosas. Nosotros estamos aquí para Cataluña y para los catalanes", ha sentenciado.

Sánchez le ha respondido que, efectivamente, Cataluña merece "una mejor financiación, como el resto de territorios de España" y ha sacado pecho de que el suyo es el Gobierno que más ha apostado por la financiación de las comunidades autónomas, con 250.000 millones de euros "de media más" que durante los seis últimos años de ejecutivos del PP.

También ha señalado que Cataluña ha recibido casi 50.000 millones y que con estas inversiones se está reforzando el Estado del bienestar y se ha podido doblar la capacidad de ahorro de las familias en 2023.

Feijóo: "Sánchez es incompatible con la regeneración democrática"

Por otro lado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que el presidente del Gobierno "ya empieza a ser incompatible" con la regeneración democrática y le ha avisado que "su principal problema no es con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)" sino "con la Justicia", en alusión a las investigaciones judiciales su entorno familiar. En su réplica, Pedro Sánchez le ha advertido de que su plan se aprobará con o sin el primer partido de la oposición.

"Nosotros vamos a garantizar que se cumpla la Constitución española, con ustedes o sin ustedes", ha afirmado Sánchez, quien ha echado en cara a Feijóo "el bloqueo" que el PP "está haciendo al Consejo General de Poder Judicial y su renovación, tal y como mandata la Constitución española".

Este cruce de reproches en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso se ha producido después de que Sánchez haya anunciado estos días que presentará en julio un paquete de medidas sobre "regeneración democrática". Además, y tras las elecciones europeas, PSOE y PP han mostrado su disposición a retomar las negociaciones para desatascar la renovación del CGPJ, cuyo mandato lleva más de cinco años caducado.

Dimisión del ministro Puente

Feijóo ha preguntado a Sánchez "en qué punto de su novedoso plan de regeneración democrática viene que un ministro sea reprendido por mofarse de desaparecidos, llame drogadicto a un jefe de Estado extranjero o llame saco de basura, por decirlo suavemente, a un ciudadano", en alusión a recientes declaraciones del titular de Transportes, Oscar Puente.

El líder del PP ha dicho a Sánchez que "si alguien está al lado de su muro puede insultar, calumniar, injuriar, incluso corromperse". "Pero no es así, señor Sánchez. Si un ministro insulta, difama y calumnia, lo que tiene que hacer es dimitir, y si no, cesarle", ha manifestado.

Además, ha señalado que "si hay indicios de que un político o un familiar del presidente ha cometido delitos de corrupción o de tráfico de influencias, lo que tiene que hacer es sentarse delante del banquillo de los jueces".

A renglón seguido, ha preguntado al jefe del Ejecutivo si para él es regeneración democrática tener "un fiscal general del Estado al borde de la imputación", "romper en dos el Consejo Fiscal y obligar a los fiscales del Tribunal Supremo a actuar en contra de su conciencia" o "usar una ley europea para proteger la libertad de prensa" y "querer colarla para discriminar la libertad de prensa".

"¿Negar explicaciones a los españoles por la imputación de su entorno más directo es regeneración democrática? Un plan de regeneración democrática del señor Sánchez es como un manual de las buenas maneras del ministro Puente", ha enfatizado.

Según Feijóo, Pedro Sánchez "ya empieza a ser incompatible con la regeneración" y le ha mostrado el plan de regeneración que el PP presentó en enero de 2023 con 60 medidas que "afectan a todas las instituciones". "No hay regeneración democrática en España posible mientras usted sea presidente del Gobierno", ha espetado a Sánchez, cosechando una prolongada ovación de la bancada del PP.

En su turno, Sánchez ha garantizado en el Pleno que su Ejecutivo "va a afrontar esa regeneración democrática" y que lo hará en los "próximos tres años" aunque al Partido Popular se le haga "larga la legislatura".

"Vamos a contrastar con las cosas que ustedes hacen allí donde gobiernan", citando por ejemplo la eliminación de la oficina de lucha contra la corrupción de las Islas Baleares o el "execrable comportamiento del presidente del Parlamento de las Islas Baleares", que, según ha dicho, merecería "la reprobación y la dimisión", haciendo referencia al hecho de que Gabriel Le Senne (Vox) rompiera la foto de una víctima fusilada por Franco.

Sánchez ha asegurado que también "han cambiado las leyes para controlar, por ejemplo, el Consejo de Transparencia y la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid", "prohíben que haya una comisión de investigación que investigue los muertos en residencias en la Comunidad de Madrid" o "derogan las leyes de memoria democrática y aprueban falsas leyes de concordia que lo que hacen es contravenir el derecho internacional humanitario".

También ha echado en cara al PP que en sus gobiernos con Vox se dedique a "eliminar las concejalías de igualdad". "En uno de cada tres ayuntamientos que ustedes gobiernan con Vox, de más de 40.000 habitantes han desaparecido precisamente esas concejalías de igualdad". Es más, ha indicado que "esconden la declaración de bienes y actividades como hacen 46 de los 143 senadores y senadoras del PP".