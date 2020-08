Una semana de viaje de incógnito de Juan Carlos I

Desde que abandonó la Zarzuela, la Casa Real no ha confirmado ni desmentido ninguna de las informaciones que se han ido publicando sobre el paradero de don Juan Carlos y no tiene intención de hacerlo en el futuro.

Emiratos Árabes, un paraíso lleno de dinero y buenos amigos

Cubierto por miles de kilómetros de desierto y bañado por las aguas del Golfo Pérsico, Emiratos Árabes Unidos es con sus enormes rascacielos un centro de negocios mundial con un atractivo mercado turístico y de ocio, un férreo control de prensa y población y mucho, mucho dinero. La posible primera parada del Rey emérito desde su salida de España comparte frontera al sur con Arabia Saudí, uno de los países vinculados al caso por pagos a su fundación ahora bajo investigación, y no muy lejos del diminuto Barhéin, el otro país del Golfo Pérsico presuntamente involucrado en la trama. Abu Dhabi ha sido uno de los destinos más frecuentados por don Juan Carlos desde su abdicación en junio de 2014. En este país cuenta con muchas amistades, entre otras la del primer ministro, el jeque Mohamed bin Rashid Maktoum, gobernante del emirato de Dubái. El escándalo después de que su esposa, la princesa Haya Bint al Hussain, lo denunciara por secuestro y torturas en un tribunal de Londres saltó a las primeras páginas de los diarios de medio mundo hace unos meses. Más discreta es la vida del gobernante de Abu Dhabi y de facto del país, el poderosísimo Mohamed bin Zayed al Nahyan, el príncipe heredero emiratí conocido popularmente como MBZ y a quien algunos, como The New York Times, consideran el hombre más poderoso del mundo árabe, más incluso que el príncipe heredero saudí Mohamed bin Salman (MBS). A Bin Zayed y a Juan Carlos les une su pasión por los coches de lujo y la Fórmula 1. Emiratos Árabes es una federación de siete estados conformada en diciembre de 1972, cuando se unió el último de ellos, Ras al Jaima, apenas un año después de que la nación rica en petróleo lograse su independencia del Reino Unido. Desde entonces, ha crecido hasta convertirse en uno de los países más influyentes de Oriente Próximo y uno de sus centros económicos más destacados, pese a que no fue hasta mediados del siglo pasado cuando le cambió la vida con los yacimientos de crudo. Siete décadas después del hallazgo del oro negro, es un importante punto turístico para los sectores adinerados del mundo.