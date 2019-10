Más de 130 heridos como consecuencia de las protestas por la sentencia del 'procés'

Las protestas tras la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo a los líderes soberanistas dejaron un balance este lunes de 131 heridos, la mayoría en el Aeropuerto de El Prat de Barcelona.

Según ha informado este martes el Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem), sus profesionales realizaron 131 asistencias sanitarias, 115 en la T1 de El Prat.

En total hubo 91 altas in situ y 24 traslados sanitarios, uno de ellos un lesionado ocular que fue traslado al Hospital de Bellvitge (Barcelona).

El resto de heridos fueron ocho en Barcelona (siete altas in situ y un traslado sanitario); cuatro en Maçanet de la Selva (altas in situ); tres en Lérida (una alta in situ y dos traslados sanitarios) y una en Reus (alta in situ).

El epicentro de las movilizaciones del lunes fue el Aeropuerto, donde se llegaron a concentrar unas 8.000 personas, y en total se produjeron tres detenciones en El Prat, Mataró (Barcelona) y Lérida.