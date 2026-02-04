Los sindicatos ferroviarios mantienen la huelga del 9 al 11 de febrero tras reunirse con Puente

Los representantes del sector ferroviario de CCOO, UGT y Semaf, tras el encuentro con el ministro de Óscar Puente.

os sindicatos del sector ferroviario han anunciado este miércoles que mantienen la convocatoria de tres jornadas de huelga los próximos días 9, 10 y 11 de febrero, tras la primera reunión celebrada con el Ministerio de Transportes en busca de un acuerdo que evite las movilizaciones.

Así lo han indicado los sindicatos a los medios tras la reunión que han mantenido con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, tras la que han acordado emplazarse a próximas reuniones.

La reunión, de carácter preliminar y capitaneada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha discurrido "en tono positivo y con la voluntad de mantener el diálogo en los próximos días para poder llegar a un acuerdo que atienda las reivindicaciones del colectivo, tal y como han especificado los sindicatos en sus declaraciones que suscribimos por completo", según fuentes ministeriales.

Los sindicatos se han movilizado para exigir un cambio de modelo y recuperar los estándares de seguridad tras los recientes accidentes ferroviarios que han causado 47 fallecimientos, la suspensión de la alta velocidad hacia Andalucía y la paralización del servicio de Rodalies (Cercanías) en Cataluña varios días.

La próxima cita está programada para mañana y en ella, como ha ocurrido este miércoles, participará también el titular del ministerio.

Además de Puente, por parte de Transportes también han asistido a la reunión de hoy el secretario de Estado, José Antonio Santano, de forma telemática; los presidentes de Adif y Renfe, Pedro Marco y Álvaro Fernández Heredia, respectivamente; el director de Recursos Humanos de Renfe, Lucas Calzado, y la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocio Báguena.

Por parte de los sindicatos, han asistido las organizaciones mayoritarias CCOO, UGT y Semaf.

La secretaria general del sector ferroviario de CCOO, Pepa Páez, ha indicado a los medios que el ministro les ha pedido que le expusieran su diagnóstico de la situación y cuáles son las cosas que entienden que habría que hacer.

"Hay que coger al toro por los cuernos"

Al describir la situación, la parte social entiende que, en estos momentos, "hay que coger al toro por los cuernos y hay que solventar algunas incidencias y deficiencias de la infraestructura que hasta ahora, como no eran peligrosas, no se estaban atendiendo".

Esto exige un cambio de paradigma en el tema del mantenimiento, de la inversión y también de empleo para el mantenimiento con personal propio en Adif, ha agregado.

En la misma línea, el secretario general de Semaf, Diego Martín, ha explicado que ha sido una primera toma de contacto, para exponer el malestar ferroviario tras los accidentes, así como los problemas detectados y para reivindicar los cambios necesarios.

Según Martín, es necesario dar tranquilidad a los trabajadores ferroviarios, que quieren mostrar su descontento con la situación actual.

En las reuniones previstas para los próximos días se espera que se esclarezcan las voluntades y que el ministerio ponga encima de la mesa soluciones inminentes y a largo plazo.

Por su parte, la secretaria general del sector ferroviario de UGT, Raquel González, ha señalado que el ministerio "se ha mostrado conciliador porque tienen que salir las propuestas en beneficio del sector".

Malestar de los sindicatos minoritarios

Dado que el ministerio solo ha convocado a la reunión a los sindicatos mayoritarios, aunque las movilizaciones están convocadas también por CGT, SF y SCF, estos últimos lo tachan de "una maniobra para silenciar a quienes alertan de los riesgos reales del sistema ferroviario".

CGT ha denunciado este miércoles en un comunicado la decisión del ministro de excluir "deliberadamente a parte de la representación legal de las personas trabajadoras, entre ellas al propio CGT".

"No es un error administrativo, es una decisión política consciente", ha subrayado CGT, que incide en que "es uno de los sindicatos con mayor implantación en el conjunto del sector ferroviario, tanto en empresas públicas como privadas, con representación en Adif, Renfe, Iryo, Ouigo y Serveo".

Para CGT, este comportamiento "evidencia una falta absoluta de voluntad política para afrontar el problema real del ferrocarril", ya que, en su opinión, la solución no puede abordarse por colectivos aislados, ni por empresas, ni mediante acuerdos parciales.

La situación del ferrocarril exige la participación y la corresponsabilidad de todos los actores implicados: los ministerios competentes, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, las empresas públicas y privadas y la representación legal de las personas trabajadoras, ha agregado.