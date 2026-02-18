El Supremo cifra en 80.000 euros las costas procesales que deberá pagar García Ortiz

El Tribunal Supremo ha cifrado en 79.942,70 euros las costas del proceso judicial por el que el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz fue condenado por revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Así consta en una diligencia en la que el Supremo detalla que la minuta del abogado de González Amador asciende hasta los 64.778,78 euros, a los que hay que sumarle 13.603,32 euros de IVA, más 1.560,38 euros de los honorarios profesionales de la procuradora.

García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general, a pagar 17.200 euros en concepto de indemnización y multa -que fue abonado por la Unión Progresista de Fiscales tras una colecta- y a sufragar los gastos procesales.

El letrado de la pareja de Díaz Ayuso, Gabriel Rodríguez Ramos, presentó un escrito, al que también ha accedido esta agencia de noticias, en el que esgrime "una evidente complejidad en ambas vertientes, material y procesal", para justificar sus honorarios.

En concreto, Rodríguez Ramos manifestaba que "nunca antes un fiscal general del Estado había protagonizado la filtración de información reservada obtenida en el ejercicio de su función jurisdiccional de una persona vinculada a un representante público del partido político rival del Gobierno que le nombró".

Y señalaba una "pluralidad de partes intervinientes en el procedimiento", el aforamiento de García Ortiz, la "destrucción" de archivos o la posición de la Fiscalía, favorable a la absolución del que fue su jefe.

Por todo esto, el letrado avisaba de "la falta de referentes objetivos y transparentes para la cuantificación de los honorarios a efectos de tasación de costas" y apunta que ajustará sus honorarios en función de "los criterios orientativos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid".

Por ejemplo, Rodríguez Ramos tasa en 250 euros la preparación de cada uno de los interrogatorios -cerca de una veintena- o en 750 euros cada uno de los recursos de apelación aportados al tribunal.

Bolaños defiende la tramitación del indulto

Por otra parte, el Ministerio de Justicia tramita ya una petición de indulto para García Ortiz después de que dos particulares hayan solicitado su indulto total, por lo que ya ha dado el primer paso que consiste en pedir el preceptivo informe al Supremo.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este miércoles que el Gobierno se ha limitado a cumplir la ley al tramitar la petición de indulto para García Ortiz.

Bolaños ha contestado este miércoles en la sesión de control al Gobierno del Congreso a la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, que le ha preguntado si está con Álvaro García Ortiz o con el Tribunal Supremo, que le condenó por filtrar datos de la causa seguida contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"El Gobierno discrepa de la sentencia del Tribunal Supremo, pero que discrepemos con todo respeto y con argumentos jurídicos diciendo que podía haber cabido una diferente, más respetuosa con la presunción de inocencia y con la prueba que se practicó en el juicio, no quiere decir que no la cumplamos y la hagamos cumplir", ha dicho Bolaños.

Ha explicado que "ahora lo que ha ocurrido es que unos ciudadanos particulares han solicitado el indulto del antiguo fiscal general del Estado y lo que ha hecho el Gobierno es cumplir la ley, dar traslado al tribunal sentenciador, el Supremo, para que recabe los informes que son preceptivos para que lo mande de vuelta al Ministerio y en ese momento con el expediente completo tomar una decisión".

Bolaños ha lamentado que Álvarez de Toledo esté "con quien propagó el bulo de que era la Fiscalía la que quería un acuerdo -con González Amador- y no el delincuente confeso"

Y la ha recordado que ella "propagó el bulo del 11M, el atentado terrorista más grave de nuestro país, que dijo por escrito y en multitud de tertulias que era responsabilidad de Marruecos, del presidente Zapatero, del ministro Rubalcaba, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y del CNI".

Cayetana Álvarez de Toledo ha reprochado a Bolaños que ataque y presione al Supremo y que ahora pretenda indultar a García Ortiz. "Tres en raya, Junqueras, Puigdemont y García Ortiz. Ni un socio sin su delito ni un delito sin su perdón, y añadan a eso Txeroki, el sanchismo se indulta a sí mismo porque se considera la ley", ha apuntado.

La diputada popular estima que el Gobierno tiene "pánico" por revelaciones como las del empresario Víctor de Aldama, investigado en el caso Koldo.

Ha recordado que este ha declarado en la Audiencia Nacional que un sobre con remitente Petróleos de Venezuela, con destinataria Delcy Rodríguez y receptor él mismo "contiene pruebas de financiación ilegal millonaria del PSOE".

"No serían por tanto solo mordidas por obras públicas y mascarillas, sino también fajos llegando con chófer a Ferraz, sería la financiación ilegal con dinero sucio procedente de una dictadura criminal", ha abundado Álvarez de Toledo.

Ha añadido: "Sánchez pide a Europa un rearme moral cuando el imprescindible rearme moral español pasa por la salida urgente de Moncloa de este granítico inmoral". Y además ha abogado por la disolución del PSOE por ser un partido "corrupto e indecente".

Bolaños se ha limitado a contestarla con la siguiente cita del expresidente del Gobierno del PP Mariano Rajoy: "que no te perturben las críticas injustas ni los insultos, es lo que pretenden sus autores, en muchas ocasiones el silencio es la mejor respuesta, suele ser más eficaz que la réplica y quienes te atacan sentirán tu desprecio"