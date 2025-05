Susana Díaz, "jodida" por los mensajes de Sánchez a Ábalos: "Una cosa es que te lo cuenten y otra leerlo"

La ex presidenta de la Junta, Susana Díaz.

Susana Díaz sabe muy bien cómo funciona su partido, el PSOE, por dentro. Y era plenamente consciente de las visitas que José Luis Ábalos realizaba a Andalucía cuando era el secretario de Organización del Federal y ella la secretaria general de los socialistas andaluces que había perdido el Gobierno de la Junta de Andalucía después de 37 años. Corría el año 2020 y Ábalos visitaba con frecuencia un hotel en Sevilla cerca de la Estación de Santa Justa donde citaba a los secretarios generales de las diferentes agrupaciones. El objetivo era desbancarla de la Secretaría General de Andalucía y señalarla como la responsable única de la debacle socialista.

La entonces lideresa estaba perfectamente al tanto de los movimientos internos pero este lunes se ha pronunciado tras leer la transcripción de los mensajes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habría intercambiado vía whatsapp con el entonces secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en los que se alude a la actual senadora socialista andaluza: "Estoy jodida"; "una cosa es que te cuenten, que te digan, y otra es verlo así por escrito". Díaz se ha pronunciado así al hilo de algunos de los mensajes publicados este pasado domingo por el diario El Mundo, entre los que figura un comentario que Sánchez habría compartido con Ábalos indicando que "Susana sí que está jodida".

"Como dice ese mensaje, sí, estoy jodida de leerlo", ha comentado Susana Díaz al respecto de dicho comentario que, según la información, se produjo en noviembre de 2020. Ese intercambio de mensajes se enmarcaba en los meses previos a las primarias que la propia secretaria general del PSOE andaluz tuvo que acabar adelantando antes del verano de 2021 -se acabaron celebrando en junio- para elegir al candidato cabeza de cartel del partido a las siguientes elecciones autonómicas, a las que ella misma concurrió y que perdió frente al entonces alcalde de Sevilla, Juan Espadas, que venció en ese proceso, lo que le sirvió para convertirse al mes siguiente en nuevo secretario general del PSOE-A en sustitución de la propia Susana Díaz.

En ese contexto, y al hilo de un mensaje que Ábalos reenvió a Sánchez apostando por "un periodo nuevo" para el PSOE en Andalucía, el líder del PSOE y presidente del Gobierno comenta que "la otra, Susana, sí que está jodida". "Seguro", responde el entonces secretario de Organización del PSOE, según el pantallazo que adjunta el diario El Mundo' para ilustrar esa información publicada este domingo.

"No merecía la pena gobernar a cualquier precio"

"Creo que todo el mundo sabe que mi lealtad al PSOE es inquebrantable, pero eso no impide que pueda manifestar libremente mi posición y las cosas en las que creo, y en aquellos momentos yo estaba defendiendo un modelo de partido", ha añadido la expresidenta andaluza, que ha aludido al convulso Comité Federal del 1 de octubre de 2016 que concluyó con la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general tras negarse a apoyar que el PSOE se abstuviera en el Congreso para posibilitar la investidura del entonces líder del PP, Mariano Rajoy, como presidente del Gobierno, tras las elecciones que se habían celebrado en junio de aquel año como repetición de las celebradas en diciembre de 2015, y en las que había vencido el PP sin mayoría absoluta, mientras el PSOE se había quedado con 85 diputados.

Susana Díaz ha subrayado que, en ese contexto, había quienes, como ella, mantenían la "posición de que no merecía la pena" gobernar "a cualquier precio y con cualquier partido", mientras que "había quien pensaba que lo importante era gobernar". La ex líder del PSOE andaluz ha añadido que "una posición política no te puede traer después a todo lo que vivimos", y ha señalado que, tras las elecciones andaluzas de 2018 en las que su partido volvió a ser el más votado, pero se quedó lejos de la mayoría absoluta y perdió el Gobierno de la Junta por primera vez en la historia de la autonomía, ella vivió "tres años muy duros", al igual que su familia y amigos.

"Mi padre -ya fallecido-- se fue con esa pena, y yo sufrí muchísimo, y es verdad que el no tener rencor, el recibir el cariño dentro y fuera del PSOE, me ayudó a levantarme, a seguir, a mirar para adelante, y ahora lo que miro es al futuro, no al pasado", ha continuado relatando Susana Díaz este lunes.

En todo caso, la actual senadora por designación del Parlamento andaluz ha indicado que ella "no entendió el proceso" que se vivió en el PSOE de Andalucía, y "no entendí algunas cosas que tuve que vivir en primera persona", pero "una cosa es no entenderlo y otra es leerlo", ha apostillado para agregar que "cuando uno lo lee en mensajes, es mucho más doloroso".

La ex presidenta andaluza ha añadido que "defender como tú crees que tu partido tiene que estar en España no es incompatible con querer que tu partido gane y le vaya bien, y eso lo aprendimos de (Alfredo Pérez) Rubalcaba", ha abundado para subrayar que ella cree que "la lealtad no significa uniformidad", como "nos lo acaban de enseñar hasta los cardenales" en el reciente cónclave para elegir al nuevo papa León XIV, ha agregado para concluir incidiendo en que, para ella, "volver a revivir aquello, basado, además, sólo en la discrepancia en un modelo de partido, es muy doloroso".